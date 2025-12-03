Rubio elszólása mindent megváltoztat: egy ember kezében van a béke kulcsa

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról beszélt a Fox Newsnak, hogy szerinte „előrelépés” történt az ukrán–orosz háború lezárása felé, de a béke valódi akadálya továbbra is Vlagyimir Putyin orosz elnök. A New York Post is arról ír, hogy Washingtonban egyre nagyobb a mozgás a tárgyalások előkészítésében, bár Moszkva továbbra is elutasító.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Rubio Sean Hannity műsorában azt mondta: a Trump-adminisztráció célja, hogy olyan megállapodást érjen el, amely „megvédi Ukrajna jövőjét”, és amelyet „mindkét fél el tud fogadni”. A külügyminiszter szerint bár „némi előrelépés” történt, még messze vannak a végső egyezségtől.

Arra a kérdésre, mennyire látja reálisnak a béke létrejöttét, Rubio a felelősséget egyértelműen Putyinra hárította.

Oroszország esetében a döntéseket végső soron egyedül Putyin hozza meg. Nem a tanácsadói – Putyin

– fogalmazott. Hozzátette: „Csak Putyin vethet véget ennek a háborúnak az orosz oldalon.”

A háttérben közben maratoni tárgyalás zajlott Moszkvában: Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner több mint öt órán át egyeztetett az orosz elnökkel. A küldöttség bemutatta a 19 pontos amerikai béketervet, amelyet az elmúlt napokban ukrán tisztviselőkkel is finomítottak. A találkozó azonban – ahogy azt a NYT is megírta – megállapodás nélkül ért véget.

Putyin tanácsadója, Jurij Usakov szerint „néhány amerikai javaslat többé-kevésbé elfogadhatónak tűnik”, más elemeket viszont Moszkva kategorikusan elutasít. „Ezért a munka folytatódik” – tette hozzá.

Rubio az orosz inváziót „a leglogikátlanabb háborúnak” nevezte, rámutatva, hogy „senki sem nyeri meg igazán ezt a konfliktust”. Állítása szerint az orosz hadsereg hetente mintegy 7000 katonát veszít a Donyeck régióban zajló harcokban, mindössze egy 30–50 kilométeres frontszakaszért.

A külügyminiszter szerint Washington célja, hogy olyan megállapodást érjen el, „amellyel Kijev együtt tud élni”, és amely hosszú távú biztonsági garanciákat ad Ukrajnának. Rubio úgy véli, ha a béke rendezett módon jön létre, „Ukrajna GDP-je tíz éven belül nagyobb lehet, mint Oroszországé”.