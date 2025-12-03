Rubio elszólása mindent megváltoztat: egy ember kezében van a béke kulcsa

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról beszélt a Fox Newsnak, hogy szerinte „előrelépés” történt az ukrán–orosz háború lezárása felé, de a béke valódi akadálya továbbra is Vlagyimir Putyin orosz elnök. A New York Post is arról ír, hogy Washingtonban egyre nagyobb a mozgás a tárgyalások előkészítésében, bár Moszkva továbbra is elutasító.
Rubio Sean Hannity műsorában azt mondta: a Trump-adminisztráció célja, hogy olyan megállapodást érjen el, amely „megvédi Ukrajna jövőjét”, és amelyet „mindkét fél el tud fogadni”. A külügyminiszter szerint bár „némi előrelépés” történt, még messze vannak a végső egyezségtől.
Arra a kérdésre, mennyire látja reálisnak a béke létrejöttét, Rubio a felelősséget egyértelműen Putyinra hárította.
Oroszország esetében a döntéseket végső soron egyedül Putyin hozza meg. Nem a tanácsadói – Putyin
– fogalmazott. Hozzátette: „Csak Putyin vethet véget ennek a háborúnak az orosz oldalon.”
A háttérben közben maratoni tárgyalás zajlott Moszkvában: Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner több mint öt órán át egyeztetett az orosz elnökkel. A küldöttség bemutatta a 19 pontos amerikai béketervet, amelyet az elmúlt napokban ukrán tisztviselőkkel is finomítottak. A találkozó azonban – ahogy azt a NYT is megírta – megállapodás nélkül ért véget.
Putyin tanácsadója, Jurij Usakov szerint „néhány amerikai javaslat többé-kevésbé elfogadhatónak tűnik”, más elemeket viszont Moszkva kategorikusan elutasít. „Ezért a munka folytatódik” – tette hozzá.
Rubio az orosz inváziót „a leglogikátlanabb háborúnak” nevezte, rámutatva, hogy „senki sem nyeri meg igazán ezt a konfliktust”. Állítása szerint az orosz hadsereg hetente mintegy 7000 katonát veszít a Donyeck régióban zajló harcokban, mindössze egy 30–50 kilométeres frontszakaszért.
A külügyminiszter szerint Washington célja, hogy olyan megállapodást érjen el, „amellyel Kijev együtt tud élni”, és amely hosszú távú biztonsági garanciákat ad Ukrajnának. Rubio úgy véli, ha a béke rendezett módon jön létre, „Ukrajna GDP-je tíz éven belül nagyobb lehet, mint Oroszországé”.
A Trump-adminisztráció továbbra is abban bízik, hogy Moszkva végül rábólint az amerikai tervre, amely Ukrajna gazdasági újjáépítését és hosszú távú biztonságát kívánja garantálni.