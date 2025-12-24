Marco Rubio: A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket

„Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket. A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket. A mai napon az amerikai külügyminisztérium lépéseket tesz annak érdekében, hogy a globális cenzúraipari komplexum vezető szereplőit kitiltsa az Egyesült Államokból. Készek és hajlandók vagyunk a listát tovább bővíteni, amennyiben mások nem változtatnak irányt” – írja az X-en Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ahogy azt az Origo korábban megírta, az Egyesült Államok cenzúrával vádolja Thierry Breton volt uniós biztost, valamint négy, a dezinformáció elleni küzdelemben szerepet vállaló aktivistát. Breton a vele szembeni vízumtilalmat „boszorkányüldözésnek” minősítette.

Az amerikai külügyminisztérium kedden bejelentette: megtagadja Thierry Breton és további négy személy vízumkérelmét, tiltakozásul az európai közösségimédia-szabályozás ellen – számolt be róla a DW.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.



Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Az intézkedés az Egyesült Államok és Európa közötti feszültségek erősödése közepette született, miután Donald Trump elnök kormánya azzal vádolta Brüsszelt, hogy korlátozza az alapvető szabadságjogokat

– fogalmaz a portál.

Breton mellett az amerikai vízumtilalom az alábbi személyeket érinti:

Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon, a német HateAid civil szervezet munkatársai

Imran Ahmed, az amerikai székhelyű Center for Countering Digital Hate brit vezérigazgatója

Clare Melford, a Global Disinformation Index (GDI) társalapítója

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere szerint az öt érintett személy „szervezett erőfeszítéseket vezetett annak érdekében, hogy amerikai platformokat kényszerítsenek az általuk nem kívánatos amerikai nézetek cenzúrázására és elnyomására” – írják.

Kezdetben nem nevezték meg a vízumtilalommal sújtott személyeket, ám Sarah Rogers, a közdiplomáciáért felelős államtitkár később egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben azonosította őket.