NATO főtitkár: Pusztító válasz vár Oroszországra – videó

Lengyelországban, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettessel és védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Rutte kijelentette: Ukrajna biztonságának kérdése túlmutat a jelenlegi béketörekvéseken, és továbbra is a NATO hosszú távú stratégiájának központi eleme.

Rutte: Moszkvának semmilyen kétsége sem maradhat afelől: egy újabb támadás „pusztító” válaszlépést váltana ki Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

(Vlagyimir) Putyinnak tudnia kell, hogy a békemegállapodás után, ha megpróbálja ismét megtámadni Ukrajnát, a reakció pusztító lesz – és pontosan így alakítjuk ki ezeket a biztonsági garanciákat

Rutte megismételte a NATO politikai elkötelezettségét Ukrajna euroatlanti jövője mellett, felidézve, hogy a szövetségesek a 2024-es washingtoni csúcson megállapodtak Ukrajna NATO-tagsága felé vezető „visszafordíthatatlan útról”. Ugyanakkor elismerte, hogy a gyakorlatban jelenleg nincs meg a teljes egyhangúság – írja az Anadolu.

Néhány szövetséges kijelentette, hogy nem járul hozzá, és így nem biztosítja az egyhangúságot Ukrajna NATO-csatlakozásához. Ilyen ország például Magyarország, az Egyesült Államok, Szlovákia és talán még néhány más állam

Ezek miatt a korlátok miatt a főtitkár szerint a szövetségesek alternatív garanciák kialakítására összpontosítanak, hogy elrettentsék Oroszországot egy jövőbeli támadástól abban az esetben, ha a NATO-tagság nem lenne megvalósítható egy tűzszünet vagy békemegállapodás után.

Felvázolt egy háromrétegű biztonsági struktúrát. Az első réteget Ukrajna saját fegyveres erői alkotnák, mint első védelmi vonal. A második réteg az úgynevezett „hajlandó koalíció” támogatása lenne, amelyet az Egyesült Királyság és Franciaország vezet, és amelyhez európai országok és Kanada járulnának hozzá a béke fenntartása érdekében.

A harmadik réteg az Egyesült Államokat foglalná magában, miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Washington kész részt vállalni a garanciákban; a pontos amerikai szerepvállalásról továbbra is folynak a tárgyalások.

„Jelenleg is zajlanak az egyeztetések arról, hogy ez pontosan mit jelentene, és hogyan nézne ki a biztonsági garanciák kollektív csomagja” – tette hozzá.