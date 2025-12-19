NATO főtitkár: Pusztító válasz vár Oroszországra – videó

Lengyelországban, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettessel és védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Rutte kijelentette: Ukrajna biztonságának kérdése túlmutat a jelenlegi béketörekvéseken, és továbbra is a NATO hosszú távú stratégiájának központi eleme.
(Vlagyimir) Putyinnak tudnia kell, hogy a békemegállapodás után, ha megpróbálja ismét megtámadni Ukrajnát, a reakció pusztító lesz – és pontosan így alakítjuk ki ezeket a biztonsági garanciákat
– mondta.
Rutte megismételte a NATO politikai elkötelezettségét Ukrajna euroatlanti jövője mellett, felidézve, hogy a szövetségesek a 2024-es washingtoni csúcson megállapodtak Ukrajna NATO-tagsága felé vezető „visszafordíthatatlan útról”. Ugyanakkor elismerte, hogy a gyakorlatban jelenleg nincs meg a teljes egyhangúság – írja az Anadolu.
Néhány szövetséges kijelentette, hogy nem járul hozzá, és így nem biztosítja az egyhangúságot Ukrajna NATO-csatlakozásához. Ilyen ország például Magyarország, az Egyesült Államok, Szlovákia és talán még néhány más állam
– mondta Rutte.
Ezek miatt a korlátok miatt a főtitkár szerint a szövetségesek alternatív garanciák kialakítására összpontosítanak, hogy elrettentsék Oroszországot egy jövőbeli támadástól abban az esetben, ha a NATO-tagság nem lenne megvalósítható egy tűzszünet vagy békemegállapodás után.
Felvázolt egy háromrétegű biztonsági struktúrát. Az első réteget Ukrajna saját fegyveres erői alkotnák, mint első védelmi vonal. A második réteg az úgynevezett „hajlandó koalíció” támogatása lenne, amelyet az Egyesült Királyság és Franciaország vezet, és amelyhez európai országok és Kanada járulnának hozzá a béke fenntartása érdekében.
A harmadik réteg az Egyesült Államokat foglalná magában, miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Washington kész részt vállalni a garanciákban; a pontos amerikai szerepvállalásról továbbra is folynak a tárgyalások.
„Jelenleg is zajlanak az egyeztetések arról, hogy ez pontosan mit jelentene, és hogyan nézne ki a biztonsági garanciák kollektív csomagja” – tette hozzá.
Rutte méltatta Lengyelország gyorsan bővülő katonai képességeit, külön kiemelve, hogy a védelmi kiadások meghaladják a GDP 4,5 százalékát, 2035-re 300 ezer fős haderőt terveznek, és jövő évtől várható az F–35-ös vadászgépek leszállítása.
Kosiniak-Kamysz, aki a napot „történelminek” nevezte Lengyelország és az atlanti szövetség számára, bejelentette: a lengyel Patriot lég- és rakétavédelmi rendszer elérte a teljes harckészültséget.