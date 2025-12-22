Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó

Mark Rutte NATO-főtitkár a német Bildnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára erős biztonsági garanciákat kell kidolgozni egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után, hogy Vlagyimir Putyin ne merjen újra támadni. Célja, hogy Oroszország egyértelműen lássa: egy újabb agresszió katasztrofális következményekkel járna. Rutte kijelentései közelebb hozzák a világháborút, ugyanis külföldi katonák ukrajnai bevetéséről szólt.

Mark Rutte dermesztő kijelentéseket tett (Fotó: AFP)

Rutte az interjúban háromszintű garanciarendszert vázolt fel:

Ukrajna saját erős fegyveres erői: ezeknek kiváló állapotban kell lenniük a független védelemhez. „Hajlandók koalíciója": Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével (Németország és más országok részvételével) biztosítaná a többlettámogatást. Rutte szerint több európai ország jelezte hajlandóságát csapatok küldésére, ha szükséges (például békemegállapodás megsértése esetén). Jelenleg zajlik a részletek kidolgozása: hogyan nézne ki a bevetés szárazföldön, tengeren és levegőben. Ezeket nem hozzák nyilvánosságra. Amerikai részvétel: az USA jelezte készségét a garanciákban való közreműködésre.

Rutte szerint Donald Trump elkötelezett a háború befejezése iránt, és ő az egyetlen, aki képes Putyint békére kényszeríteni.

Bízik benne, hogy az USA folytatja Ukrajna támogatását, nem lép ki a NATO-ból, és válság esetén az európaiak számíthatnak rá.

A háború folytatásának okát pedig Putyinban látja, aki Rutte szerint hatalmas veszteségeket (akár 1,1 millió halott vagy sebesült orosz katonát) vállal minimális területi nyereségért.

Az Origo korábban beszámolt arról is, hogy Mark Rutte szerint a katonai szövetségnek fel kell készülnie egy, a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktus lehetőségére is.