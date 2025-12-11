Rutte vészjósló figyelmeztetése: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek – videó

Mark Rutte a müncheni biztonsági konferencián arra figyelmeztetett, hogy Európának sürgősen erősítenie kell védelmi képességeit. Véleménye szerint a kontinens lehet a Kreml következő célpontja, és a NATO már veszélyeztetett helyzetben van. Rutte hangsúlyozta: a szövetséges országoknak gyorsan növelniük kell a védelmi költségeket és a hadiipari kapacitást, hogy a katonai erők megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek. Figyelmeztetése szerint Oroszország akár öt éven belül is katonai akciót indíthat a NATO ellen – írja az Independent.

Rutte vészjósló figyelmeztetése: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek Fotó: AFP

Rutte vészjósló figyelmeztetése

Rutte szerint a „sötétség erői” ismét mozgolódnak, és ezért tartotta fontosnak, hogy nyíltan beszéljen a NATO helyzetéről és a szükséges lépésekről. Úgy fogalmazott: azért állt ki a nyilvánosság elé, hogy világossá tegye, mit kell tenni ahhoz, hogy még a kitörése előtt megakadályozzanak egy újabb háborút.

Ehhez először is tisztán kell látnunk, milyen veszély fenyeget. Európa lett Oroszország következő kiszemelt célpontja – és a szövetség már most komoly nyomás alatt áll

– figyelmeztetett.

Amikor tavaly NATO-főtitkár lettem, arra hívtam fel a figyelmet, hogy ami Ukrajnában történik, az a szövetséges országokkal is megtörténhet, és hogy át kell állnunk háborús gondolkodásra

– fogalmazott.

Rutte kiemelte, hogy az idei év kiemelkedő jelentőségű volt a NATO megerősítése szempontjából. A hágai csúcson a tagországok megegyeztek: 2035-ig évente a GDP öt százalékát kell a védelemre fordítani. Emellett a szövetségesek vállalták, hogy bővítik a védelmi ipar termelését az egész NATO területén, és továbbra is támogatják Ukrajnát a háborúban.

De ez nem a hátradőlés ideje. Attól tartok, túl sokan önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget, és túl sokan hiszik azt, hogy az idő nekünk dolgozik. Nem így van. A cselekvés ideje most van

– figyelmeztetett Rutte.

NATO's Rutte:



We must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. pic.twitter.com/XTRmIx05es — Clash Report (@clashreport) December 11, 2025

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Szijjártó Péter a NATO külügyminiszteri tanácsának brüsszeli ülése után adott nyilatkozatot. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta: a NATO európai főáramú tagországai nem törekednek valódi békére.

A legriasztóbb jelenség, hogy a NATO mainstream európai tagjai azt mondják, hogy még ha béke is lesz, még ha sikeresek is lesznek az aláásási kísérletek dacára a béke-erőfeszítések, akkor is ők egy hosszú távú ellenséges viszonyban, egy hosszú távú ellenségeskedésben gondolkodnak Oroszországgal

– hívta fel rá a figyelmet a külügyminiszter.