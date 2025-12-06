Sebestyén József nővére: Bocsánatot sem kértek!

Júliusban kényszersorozás áldozata lett a kárpátaljai Sebestyén József. Halála mélyen megrendítette az embereket, és világossá tette az ukrajnai helyzet kegyetlen valóságát. Öt hónappal a tragédia után testvére, Sebestyén Márta interjút adott a Mandinernek. A gyászoló nővér elmondta, hogy sokan kíváncsiak József halálának körülményeire, és kiderült az is, lett volna lehetőség a férfi Ukrajnából való kimenekítésére.

Sebestyén József nővére a DPK háborúellenes gyűlésén (Fotó: AFP)

Amikor kirobbant a háború, akkor mint mindenki más is akkoriban, mint magyar nemzetiségű kész lett volna megvédeni Kárpátalját és főleg Beregszászt. De teltek a hetek, hónapok, és a háború kizárólag az ukránokról szólt és nem törődtek a kisebbségekkel, sőt, tovább csorbították az anyanyelvhasználat jogát

– mondta Márta. Kitért rá, hogy testvére soha nem szolgált a hadseregben, nyilvántartásba sem vették, mert korábban autóbalesetet szenvedett és ezért nem hívták be. Nem rendelkezett fegyverkezelési gyakorlattal sem.

A magyar kormány a bajban nem hagyott minket egyedül és ez nagyon sokat jelent nekünk. Az ukrán kormánytól és az ottani adminisztrációtól még részvétnyilvánítást sem kaptunk. Sőt, itt Magyarországon az ukrán konzulátustól sem. Pedig egy gesztus is sokat jelentene

– sérelmezte József nővére. A teljes interjú itt olvasható.

Sebestyén József tragikus sorsa rávilágít a kárpátaljai magyar közösséget sújtó brutalitásra: a családapa életét az ukrán kényszersorozás követelte. Nővére a DPK háborúellenes gyűlésén is felszólalt, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot.

Hiába tagadják, Sebestyén József kényszersorozás áldozata lett

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik

– hangsúlyozta.