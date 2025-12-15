Kétségbeesett kapkodásba kezdett a baloldali kormány

Shabana Mahmood, Nagy-Britannia belügyminisztere nagyszabású reformcsomagot jelentett be, amely véget vetne annak a tarthatatlan állapotnak, hogy külföldi szexuális bűnözők a jogrendszer kiskapuit kihasználva bújnak ki a felelősségre vonás és a kiutasítás alól az országban – írja a The Telegraph brit napilap.

Shabana Mahmood szerint 2029-ig Anglia és Wales mind a 43 rendőri körzetében speciális nyomozócsoportokat állítanak fel (Fotó: AFP)

Túl sokáig élveztek elsőbbséget a külföldi szexuális bűnözők emberi jogai a brit nők és lányok biztonságával szemben

– fogalmazott a tárcavezető, visszhangozva a brit közvélemény jogos felháborodását.

Az új törvények célja egyértelmű: a szexuális erőszak elkövetőit gyorsított eljárással kell eltávolítani brit földről, megfosztva őket a menekültstátusz nyújtotta védelemtől.

A reformok egyik kulcseleme az Emberi Jogok Európai Egyezménye (ECHR) 8. cikkének szigorúbb alkalmazása lesz. Eddig ugyanis a „családi élethez való jogra” hivatkozva számos bűnöző kerülte el a deportálást. Mahmood példaként említett egy erőszakos lengyel sorozatos bűnelkövetőt, aki arra hivatkozva maradhatott az országban, hogy ő a „pótapja” az unokaöccsének.

A jövőben a „családi kapcsolat” definícióját kizárólag a közvetlen hozzátartozókra (szülőkre és gyermekekre) szűkítik, bezárva ezzel a jogi kiskapukat a kétes rokoni szálakra hivatkozók előtt.

De nem csak a családi hivatkozásoknak üzennek hadat. Mahmood 26 másik uniós tagállammal együttműködve lépne fel az ECHR 3. cikkének visszaélésszerű alkalmazása ellen is. Ez a cikkely tiltja a kínzást és az embertelen bánásmódot, ám a gyakorlatban ezt a bűnözők gyakran arra használják, hogy a származási országuk börtönkörülményeire vagy egészségügyi ellátásának hiányosságaira hivatkozva akadályozzák meg a kitoloncolásukat.

Megtörtént például, hogy egy pakisztáni pedofil migráns, aki egy kiskorú lányt bántalmazott, sikeresen támadta meg a deportálását azzal az indokkal, hogy Pakisztánban „embertelen bánásmódnak” lenne kitéve, mivel alkoholproblémái miatt börtönbüntetés várna rá. Egy belügyminisztériumi forrás szerint az ilyen döntések bizonyítják, hogy a jogértelmezés már régen elszakadt a józan észtől.

A kormány tervei szerint a nők és lányok elleni erőszak visszaszorítását célzó stratégia részeként minden külföldi bűnözőt kiutasítanának, nem csak azokat, akiket 12 hónapnál hosszabb szabadságvesztésre ítéltek.

A cél, hogy egy évtizeden belül felére csökkentsék a nők elleni erőszakos bűncselekmények számát.

A statisztikák ugyanis riasztóak. A rendőrség 2025 márciusáig tartó évben közel 210 ezer nemi erőszakot vagy szexuális zaklatást regisztrált, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Eközben a vádemelések aránya siralmasan alacsony: mindössze az esetek 2,8 százalékában kerül sor vádemelésre, ami ugyan némi javulás a tavalyi 2,6 százalékhoz képest, de még mindig csak a harmada az egy évtizeddel ezelőtti 8,5 százaléknak.

A reformcsomag részeként 2029-ig Anglia és Wales mind a 43 rendőri körzetében speciális nyomozócsoportokat állítanak fel a szexuális bűncselekmények kivizsgálására.

A belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy törvényi erővel kényszeríti rá a rendőrséget a cselekvésre, ha azok továbbra is késlekednek. Egy független jelentés ugyanis feltárta, hogy Sarah Everard négy évvel ezelőtti, rendőr általi meggyilkolása óta a kapitányságok negyede még mindig nem vezette be az alapvető eljárásrendeket a szexuális bűncselekmények kivizsgálására.