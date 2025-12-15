Kétségbeesett kapkodásba kezdett a baloldali kormány

Shabana Mahmood, Nagy-Britannia belügyminisztere nagyszabású reformcsomagot jelentett be, amely véget vetne annak a tarthatatlan állapotnak, hogy külföldi szexuális bűnözők a jogrendszer kiskapuit kihasználva bújnak ki a felelősségre vonás és a kiutasítás alól az országban – írja a The Telegraph brit napilap.
Túl sokáig élveztek elsőbbséget a külföldi szexuális bűnözők emberi jogai a brit nők és lányok biztonságával szemben
– fogalmazott a tárcavezető, visszhangozva a brit közvélemény jogos felháborodását.
Az új törvények célja egyértelmű: a szexuális erőszak elkövetőit gyorsított eljárással kell eltávolítani brit földről, megfosztva őket a menekültstátusz nyújtotta védelemtől.
A reformok egyik kulcseleme az Emberi Jogok Európai Egyezménye (ECHR) 8. cikkének szigorúbb alkalmazása lesz. Eddig ugyanis a „családi élethez való jogra” hivatkozva számos bűnöző kerülte el a deportálást. Mahmood példaként említett egy erőszakos lengyel sorozatos bűnelkövetőt, aki arra hivatkozva maradhatott az országban, hogy ő a „pótapja” az unokaöccsének.
A jövőben a „családi kapcsolat” definícióját kizárólag a közvetlen hozzátartozókra (szülőkre és gyermekekre) szűkítik, bezárva ezzel a jogi kiskapukat a kétes rokoni szálakra hivatkozók előtt.
De nem csak a családi hivatkozásoknak üzennek hadat. Mahmood 26 másik uniós tagállammal együttműködve lépne fel az ECHR 3. cikkének visszaélésszerű alkalmazása ellen is. Ez a cikkely tiltja a kínzást és az embertelen bánásmódot, ám a gyakorlatban ezt a bűnözők gyakran arra használják, hogy a származási országuk börtönkörülményeire vagy egészségügyi ellátásának hiányosságaira hivatkozva akadályozzák meg a kitoloncolásukat.
Megtörtént például, hogy egy pakisztáni pedofil migráns, aki egy kiskorú lányt bántalmazott, sikeresen támadta meg a deportálását azzal az indokkal, hogy Pakisztánban „embertelen bánásmódnak” lenne kitéve, mivel alkoholproblémái miatt börtönbüntetés várna rá. Egy belügyminisztériumi forrás szerint az ilyen döntések bizonyítják, hogy a jogértelmezés már régen elszakadt a józan észtől.
A kormány tervei szerint a nők és lányok elleni erőszak visszaszorítását célzó stratégia részeként minden külföldi bűnözőt kiutasítanának, nem csak azokat, akiket 12 hónapnál hosszabb szabadságvesztésre ítéltek.
A cél, hogy egy évtizeden belül felére csökkentsék a nők elleni erőszakos bűncselekmények számát.
A statisztikák ugyanis riasztóak. A rendőrség 2025 márciusáig tartó évben közel 210 ezer nemi erőszakot vagy szexuális zaklatást regisztrált, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Eközben a vádemelések aránya siralmasan alacsony: mindössze az esetek 2,8 százalékában kerül sor vádemelésre, ami ugyan némi javulás a tavalyi 2,6 százalékhoz képest, de még mindig csak a harmada az egy évtizeddel ezelőtti 8,5 százaléknak.
A reformcsomag részeként 2029-ig Anglia és Wales mind a 43 rendőri körzetében speciális nyomozócsoportokat állítanak fel a szexuális bűncselekmények kivizsgálására.
A belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy törvényi erővel kényszeríti rá a rendőrséget a cselekvésre, ha azok továbbra is késlekednek. Egy független jelentés ugyanis feltárta, hogy Sarah Everard négy évvel ezelőtti, rendőr általi meggyilkolása óta a kapitányságok negyede még mindig nem vezette be az alapvető eljárásrendeket a szexuális bűncselekmények kivizsgálására.
A kapcsolati erőszak elleni küzdelemben is szigorítanak: a védelmi határozatok (DAPO) kiterjesztésével lehetővé teszik a bántalmazók elektronikus nyomkövető viselésére való kötelezését, kijárási tilalom elrendelését és távoltartását. A határozatok megszegése akár öt év börtönbüntetést is vonhat maga után. Újdonság, hogy nemcsak a rendőrség, hanem az áldozatok és hozzátartozóik is kezdeményezhetik a korlátozásokat, amelyek immár határozatlan időre is szólhatnak.
A Munkáspárt kormánya nemzeti vészhelyzetnek nyilvánította a nők elleni erőszakot.
Túl sokáig tekintették ezeket a bűnöket az élet velejárójának
– jelentette ki Mahmood.
A kérdés már csak az, hogy a brit igazságszolgáltatás és a rendőrség képes lesz-e felnőni a feladathoz, és végrehajtani azt a szemléletváltást, amely a bűnözők jogai helyett végre az áldozatok védelmét helyezze a középpontba.