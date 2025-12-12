Sikkasztás Ukrajnában: saját országa hadseregét károsította meg a fegyvergyár

A bűnüldöző szervek tájékoztatása szerint felszámoltak egy nagyszabású védelmi forrásokat érintő sikkasztási rendszert, amely két régióban – Zaporizzsjában és Dnyipropetrovszkban – működött. A nyomozók szerint a gyanúsítottak 102 millió hrivnyát sikkasztottak el az állami költségvetésből, amelyet harckocsik reaktív páncélzatának gyártására különítettek el.

Felszámoltak egy nagyszabású védelmi forrásokat érintő sikkasztási rendszert Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

A hatóságok azonosították a gyár kereskedelmi igazgatóját, annak korábbi vezetőjét, valamint az érintett alvállalkozó cég tulajdonosát. A vizsgálat megállapította, hogy 2022 áprilisában az állami tulajdonú üzem szerződést kötött a védelmi minisztériummal a hazai gyártású harckocsik számára szükséges reaktív páncélzati rendszerek sürgős beszerzésére – írja a Kyiv Post.

A páncélozott járműveket azonnal be kellett volna vetni a különböző frontszakaszokon zajló harcokban. A védelmi megrendelés teljesítése helyett azonban a fő gyanúsított – az akkori gyárigazgató – megszervezte az állami források elsikkasztását.

Az SZBU közlése szerint a terv végrehajtásához a gyanúsított bevonta a gyár kereskedelmi igazgatóját és az alvállalkozó cég alapítóját, és olyan szerződéseket kötöttek, amelyek a páncélzati elemek beszerzését a piaci ár háromszorosáért rögzítették. Az így keletkezett jogellenes „nyereséget” ellenőrzött cégek hálózatán keresztül vezették tovább szétosztás céljából.

A NABU és az SZBU szakértői vizsgálatai jelentős kárt állapítottak meg az állami költségvetésben. A hatóságok házkutatásokat tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein és munkahelyein.

Mindhárom érintettet több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják:

– hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztás, hűtlen kezelés vagy vagyon megszerzése, előre kitervelt módon, csoportosan;

– az elsikkasztott vagyon legalizálása (pénzmosás);

– hivatali okirat-hamisítás.

A fegyvergyár korábbi vezetője már előzetes letartóztatásban van egy korábbi nyomozás keretében, amely hibás aknavető-lőszerek gyártásával kapcsolatos – őt 2025 áprilisában vették őrizetbe.

A másik két gyanúsított esetében a kényszerintézkedésekről még nem született döntés.