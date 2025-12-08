Itt a sorkötelezettség új rendszere Németországban: kötelező kérdőívvel kezdődik minden

Az új sorkötelezettségi szabályok szerint a nők számára a részvétel önkéntes marad, de a férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező, az adatok pontosságát pedig a hatóságok ellenőrizhetik – erről írt a Die Welt a Bild forrásaira hivatkozva.

Itt a sorkötelezettség új rendszere: kötelező kérdőívvel kezdődik minden Fotó: AFP

A sorkötelezettség új rendszere Németországban

Januártól új korszak kezdődik a német hadsereg toborzásában: minden 18 éves férfinak kötelező lesz kitöltenie a Bundeswehr által kiküldött kérdőívet, majd szükség esetén orvosi vizsgálaton is részt kell vennie. A Bild beszámolója szerint az új eljárás a fiatalok széles körű felmérését célozza, és már most jelentős vitákat váltott ki Németországban.

A Bundestag pénteken elfogadta az új, önkéntes katonai szolgálati programot, amelynek célja a német fegyveres erők létszámának jelentős növelése.

A tervek szerint a Bundeswehr állományát a jelenlegi, körülbelül 183 ezres szintről 2035-re 255–270 ezer fő közé emelnék. Ennek alapja egy új, januárban induló besorozási eljárás, amely minden, 2008-ban született férfit érint. Számukra a kérdőív kitöltése kötelező lesz, míg a nők esetében mind a kérdőív, mind az orvosi vizsgálat továbbra is önkéntes marad. A Bundeswehr a kérdőíves és orvosi szűrési rendszert arra kívánja felhasználni, hogy átfogó képet kapjon a lehetséges újoncokról, felmérje fizikai és mentális alkalmasságukat, valamint azt, hogy hol tudnák őket a leghatékonyabban alkalmazni.

A kérdések nemcsak az alkalmasságra térnek ki, hanem arra is, ki mennyire elérhető, milyen képességekkel rendelkezik, és mennyire felel meg a fegyveres erők aktuális igényeinek.

A Bild által megszerzett információk szerint a kérdőív egy svéd modellen alapul, de annál rövidebb, és néhány perc alatt kitölthető.

A fiataloknak személyes adatokat, elérhetőségeket, családi állapotot és állampolgárságot kell megadniuk, valamint válaszolniuk kell az iskolai végzettségükre és egyéb képesítéseikre vonatkozó kérdésekre.

A fiataloknak személyes adatokat, elérhetőségeket, családi állapotot és állampolgárságot kell megadniuk Fotó: AFP

Külön rákérdeznek

az idegen nyelvek ismeretére,

informatikai és programozási tudásra,

továbbá a katonai szolgálat iránti érdeklődésre.

A kérdőív kitér az egészségi állapotra és a fizikai fittségre is: a jelentkezőket arról is megkérdezik, milyen gyakran sportolnak, mennyire tartják magukat edzettnek, illetve van-e bármilyen fogyatékosságuk. Emellett rákérdeznek arra is, hogy szolgáltak-e korábban külföldi hadseregben.