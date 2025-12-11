Hírlevél
Soros György

Soros György külföldről támadta Amerikát

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
A vádak szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai jelentős anyagi támogatást nyújtottak egy amerikai nonprofit szervezetnek, amely külföldi kormányokat képviselt különböző jogi ügyekben. A szervezet tevékenysége politikai vitát indított az Egyesült Államokban. Egy republikánus képviselő „külföldről irányított támadásnak” nevezte az ügyet.
Soros GyörgyGAGVcivil szervezetNGOEgyesült Államok

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (OSF) 300 ezer dollárt adtak a Global Action on Gun Violence (GAGV) nevű szervezetnek 2023-ban, miközben az Mexikó és más külföldi kormányok nevében indított pereket amerikai fegyvergyártók ellen. A republikánus politikusok szerint az ügy az Egyesült Államok szuverenitása elleni támadásnak tekinthető – írja a The Washington Free Beacon.

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa súlyos vádakkal néz szembe
Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa súlyos vádakkal néz szembe
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A GAGV 2022-ben alakult, és ugyanabban az évben regisztrálta magát Mexikó megbízottjaként, hogy képviselje az országot egy 10 milliárd dolláros perben a Tennessee állambeli Smith & Wesson ellen. A szervezet célja, hogy „nemzetközi nyomást gyakoroljon a fegyveriparra” – mondta Elizabeth Burke, a GAGV társalapítója.

Az OSF adománya a GAGV eddig ismert legnagyobb támogatása, és az összes 2023-as adomány egyharmadát tette ki. A mexikói kormány ugyanabban az évben 250 ezer dollárt fizetett a szervezet jogi munkájáért.

Claudia Tenney képviselő (R., N.Y.) és más republikánusok „külföldről irányított támadásnak” nevezték az ügyet, hangsúlyozva, hogy az amerikaiaknak nem szabad engedniük, hogy nonprofit szervezetek – politikai céllal – pénzeljenek külföldi kormányokat és megpróbálják aláásni a törvényeket és az alkotmányos jogokat.

Korábban arról is írtunk, hogy lebukott Soros, Trump célkeresztjébe kerülhet. 

 

