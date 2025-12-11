Soros György külföldről támadta Amerikát

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (OSF) 300 ezer dollárt adtak a Global Action on Gun Violence (GAGV) nevű szervezetnek 2023-ban, miközben az Mexikó és más külföldi kormányok nevében indított pereket amerikai fegyvergyártók ellen. A republikánus politikusok szerint az ügy az Egyesült Államok szuverenitása elleni támadásnak tekinthető – írja a The Washington Free Beacon.

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa súlyos vádakkal néz szembe

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A GAGV 2022-ben alakult, és ugyanabban az évben regisztrálta magát Mexikó megbízottjaként, hogy képviselje az országot egy 10 milliárd dolláros perben a Tennessee állambeli Smith & Wesson ellen. A szervezet célja, hogy „nemzetközi nyomást gyakoroljon a fegyveriparra” – mondta Elizabeth Burke, a GAGV társalapítója.

Az OSF adománya a GAGV eddig ismert legnagyobb támogatása, és az összes 2023-as adomány egyharmadát tette ki. A mexikói kormány ugyanabban az évben 250 ezer dollárt fizetett a szervezet jogi munkájáért.

Claudia Tenney képviselő (R., N.Y.) és más republikánusok „külföldről irányított támadásnak” nevezték az ügyet, hangsúlyozva, hogy az amerikaiaknak nem szabad engedniük, hogy nonprofit szervezetek – politikai céllal – pénzeljenek külföldi kormányokat és megpróbálják aláásni a törvényeket és az alkotmányos jogokat.

