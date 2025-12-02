Otthona elől raboltak el egy férfit az ukrán sorozók

Egy a Telegramon közzétett videó tanúsága szerint ukrán sorozók Odesszában egy lakótelepen próbáltak elrángatni egy civil férfit.
Egy újabb videó jelent meg a Telegramon az ukrán kényszersorozásról: a felvétel állítólag Odesszában készült.
A jelenet egy lakótelepen zajlik.
Az ukrán kényszersorozásról az utóbbi hónapokban egyre több videó jelent meg a közöségi médiában. A felvételeken a sorozókatonák közterületen, boltok előtt vagy éppen lakóövezetekben csaptak le.
