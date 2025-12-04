Egyre mélyebb a brüsszeli korrupciós mocsár, elkezdődtek a lemondások

Brüsszelt korrupciós botrány rázta meg, amitől ugyan mindenki igyekszik elhatárolni magát, azonban vannak furcsaságok az ügyben. Az egyik ilyen, hogy habár az Európai Bizottság szerint nincs közük a korrupciós botrányhoz, Stefano Sannino, az Európai Bizottság főigazgatója azonban hirtelen úgy döntött szabadságra, majd az év végével nyugdíjba megy.

Stefano Sannino szerint ártatlan az ügyben, de azért lemondott

Fotó: JOHANNA GERON / POOL

A belga hatóságok az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére kedden hajnalban razziákat tartottak, és őrizetbe vették Sanninót, a Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályát vezetőjét.

Sannino „már nem tölti be tisztségét. Az Európai Ügyészség által felhozott vádak fényében” Sannino „az év végéig szabadságra ment, majd a tervek szerint nyugdíjba vonul” – közölte szerdán a Bizottság szóvivője.

Ez már csak azért is furcsa, mert az Európai Bizottság már a botrány első perceiben igyekezett magát teljesen elhatárolni a történtekről, azzal az indokkal, hogy az Európai Külügyi Szolgálat független a bizottságtól. Az pedig még furcsább, hogy Sannino lemondását bejelentő levelében arról írt, hogy habár ártatlannak tartja magát, ettől még lemond tisztségéről. A politikus szerint „bízik a bírák munkájában, és bízik abban, hogy minden tisztázódik”.

Az Európai Bizottság szóvivője szintén hangsúlyozta, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, így Sanninót is.

Sanninót, valamint Federica Mogherinit, az EU volt diplomatáját, akit szintén kedden őrizetbe vettek a nyomozás részeként, többórás kihallgatás után szabadon engedték. A vádak szerint egyébként az érintettek az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) által 2021-22-ben az EU Diplomáciai Akadémiájának üzemeltetésére kiírt pályázatot manipulálták.