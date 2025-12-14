Mészárlás Bondi Beachen: fegyveresek nyitottak tüzet a hanukai ünnepen

Ismét a terror árnyéka vetült a nyugati világra, ezúttal Sydney békés és családbarát híréről ismert North Bondi negyedében. Vasárnap, a fény ünnepe, a hanuka első napján zsidó családok százai gyűltek össze Bondi Beach tengerparti parkjában, hogy együtt ünnepeljenek, amikor a pokol elszabadult. Több fegyveres, akikről a rendőrség később megerősítette, hogy antiszemita indíttatásból cselekedtek, válogatás nélkül nyitott tüzet a tömegre – írja a BBC.

Az antiszemita terrortámadás nemcsak Sydney zsidó közösségét, de az egész világot megrázta (Fotó: AFP)

A szemtanúk beszámolói szerint a helyszín csatatérré változott: a földön élettelen testek hevertek, miközben a pánikba esett emberek, köztük kisgyermekes családok próbáltak menekülni.

A mészárlás mérlege tragikus: tizenegy ártatlan áldozat, köztük egy izraeli állampolgár, és huszonkilenc súlyos sérült.

A támadók egyike is életét vesztette a rendőrökkel vívott tűzharcban, míg társát sikerült élve elfogni. A hatóságok a helyszínhez kapcsolható autóban improvizált robbanószerkezeteket (IED) is találtak.

A drámai pillanatokban azonban felcsillant az emberi bátorság is. Felvételek tanúsága szerint egy civil hős puszta kézzel vette fel a harcot az egyik támadóval, és sikerült kicsavarnia a fegyvert a kezéből, ezzel valószínűleg számos életet mentve meg.

Eliminate the threat when you have a chance.https://t.co/G7G39MePkh — NC MAGA BC (@hodge_bc) December 14, 2025

III. Károly brit király közleményében külön méltatta a civilek és a hatóságok „hősies fellépését”, amely megakadályozta a még nagyobb tragédiát.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök nem kertelt: a támadást „a gonosz antiszemitizmus cselekedetének” nevezte, amely „nemzetünk szívébe hatolt”. Mike Burgess, az ausztrál kémelhárítás főnöke elárulta, hogy az egyik gyanúsított ismert volt a hatóságok előtt, ám nem tekintették közvetlen fenyegetésnek.

A terrortámadásra Jichák Hercog izraeli elnök is reagált, „kegyetlen támadásnak” nevezte a történteket, António Guterres ENSZ-főtitkár pedig „elborzadt” a zsidó családok elleni aljas merénylet hallatán. Az Egyesült Királyságban, ahol októberben, Jóm kippur idején Manchesterben ért támadás egy zsinagógát, a rendőrség fokozott készültséget rendelt el a hanuka idejére. A londoni rendőrség és a skót hatóságok is megerősítették a járőrözést a zsidó közösségi helyszínek környékén, bár konkrét fenyegetésről egyelőre nincs információjuk.