Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Ezt látnia kell!

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Friedrich Merz

Szánalmas lebőgés: Merz elbukott tervéről ír a világsajtó

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vereséget szenvedett Friedrich Merz német kancellár az uniós csúcson: a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására épülő terv jogi és politikai okokból összeomlott – írja a Financial Times.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Friedrich Merzorosz vagyonBelgium

A Financial Times részletes elemzése arról ír, hogy az uniós csúcstalálkozón kudarcba fulladt az a kezdeményezés, amely a befagyasztott orosz állami vagyon bevonásával biztosított volna forrásokat Ukrajna számára. A lap úgy fogalmaz: Friedrich Merz német kancellár által is támogatott „jóvátételi hitel” politikailag és jogilag is tarthatatlanná vált.

Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP

Az FT beszámolója szerint a terv végül azért omlott össze, mert Belgium – ahol az Európában befagyasztott orosz vagyon döntő része található – csak korlátlan pénzügyi és jogi garanciák mellett lett volna hajlandó beleegyezni az eszközök felhasználásába. Ezeket a feltételeket több tagállam, köztük Franciaország és Olaszország sem vállalta volna saját nemzeti parlamentjei előtt.

A fordulat a csúcstalálkozón késő este következett be: az addig hónapokig napirenden tartott orosz vagyonalapú konstrukció összeomlott, és a vezetők gyorsan előhúztak egy egyszerűbb megoldást. Eszerint az Európai Unió közös kötvénykibocsátással, az uniós költségvetés terhére venne fel mintegy 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára.

A Financial Times szerint Belgium ezzel lényegében győztesként került ki a vitából, míg Friedrich Merz politikai vereséget szenvedett. A lap felidézi: a német kancellár korábban maga vetette fel az orosz vagyonra épülő konstrukció ötletét, ám végül saját szövetségesei is elfordultak tőle.

Fontos részlet, hogy 

Magyarország, Szlovákia és Csehország csak azzal a feltétellel járult hozzá a B terv elfogadásához, hogy mentesüljenek a hitel terhei alól.

 A Financial Times szerint ezzel sikerült elkerülni a vétót, miközben ezek az országok nem vállalnak anyagi kötelezettséget Ukrajna finanszírozásában.

 

Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket
Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott politikája miatt
Orbán Balázs: Először fordul elő, hogy az EU háborús kölcsönt nyújt egy unión kívüli, háborúban álló államnak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!