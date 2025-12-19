Szánalmas lebőgés: Merz elbukott tervéről ír a világsajtó

A Financial Times részletes elemzése arról ír, hogy az uniós csúcstalálkozón kudarcba fulladt az a kezdeményezés, amely a befagyasztott orosz állami vagyon bevonásával biztosított volna forrásokat Ukrajna számára. A lap úgy fogalmaz: Friedrich Merz német kancellár által is támogatott „jóvátételi hitel” politikailag és jogilag is tarthatatlanná vált.
Az FT beszámolója szerint a terv végül azért omlott össze, mert Belgium – ahol az Európában befagyasztott orosz vagyon döntő része található – csak korlátlan pénzügyi és jogi garanciák mellett lett volna hajlandó beleegyezni az eszközök felhasználásába. Ezeket a feltételeket több tagállam, köztük Franciaország és Olaszország sem vállalta volna saját nemzeti parlamentjei előtt.
A fordulat a csúcstalálkozón késő este következett be: az addig hónapokig napirenden tartott orosz vagyonalapú konstrukció összeomlott, és a vezetők gyorsan előhúztak egy egyszerűbb megoldást. Eszerint az Európai Unió közös kötvénykibocsátással, az uniós költségvetés terhére venne fel mintegy 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára.
A Financial Times szerint Belgium ezzel lényegében győztesként került ki a vitából, míg Friedrich Merz politikai vereséget szenvedett. A lap felidézi: a német kancellár korábban maga vetette fel az orosz vagyonra épülő konstrukció ötletét, ám végül saját szövetségesei is elfordultak tőle.
Fontos részlet, hogy
Magyarország, Szlovákia és Csehország csak azzal a feltétellel járult hozzá a B terv elfogadásához, hogy mentesüljenek a hitel terhei alól.
A Financial Times szerint ezzel sikerült elkerülni a vétót, miközben ezek az országok nem vállalnak anyagi kötelezettséget Ukrajna finanszírozásában.