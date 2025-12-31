Újabb szankciókra készül Brüsszel, nem békére

Készül az újabb szankciós csomag: a tervek között szerepel személyek és szervezetek vagyonának befagyasztása és utazási tilalma, különösen azoké, akiket gyermekek elrablásával és ideológiai átnevelésével vádolnak. További intézkedések készülnek az energia- és bankszektorban.

A 20. szankciós csomagra készül Brüsszel (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Brüsszel azt is fontolóra vette, hogy betiltsák az orosz uránimportot, ami a Roszatomot érintené közvetlenül. Több tagállam támogatja a lépést, de Franciaország és Belgium eddig ellenállt, elsősorban ellátásbiztonsági okokból.

Az EU legutóbbi szankciói már kitértek az orosz LNG-import 2027-től történő teljes betiltására, valamint harmadik országok, köztük kínai finomítók és orosz olajjal kereskedő vállalatok korlátozására. Az EU karácsony előtt további 41, az orosz „árnyékflottához” tartozó hajót is szankcionált, amelyek az energiaszankciók kijátszásában vettek részt – írja a Welt.

A korlátozások ellenére az EU 2024-ben még 33,5 milliárd euró értékben importált árut Oroszországból, az év első felében viszont csak 15 milliárd euró értékben.

A szankciókkal párhuzamosan elkészültek azok a biztonsági garanciák, amelyek alapján egy európai koalíció felügyelné egy esetleges tűzszünet végrehajtását Ukrajna és Oroszország között. A terveket brit és francia katonai szakértők dolgozták ki.

Franciaország és Nagy-Britannia hajlandónak mutatkozik akár szárazföldi csapatok bevetésére is, mandátumtól függetlenül, ha Ukrajna meghívja őket. Az első hat hónapban 10–15 ezer fős európai erő bevetését tartják reálisnak.

A légi és tengeri felügyeletet Ukrajna szomszédai biztosítanák, és Törökország is szerepet kapna, különösen a Fekete-tenger térségében.

Mindeközben Oroszország azt állítja, hogy ukrán dróntámadás érte Putyin elnök rezidenciáját, és emiatt keményebb tárgyalási pozícióra készül. A Kreml a támadást „a béketárgyalások meghiúsítását célzó terrorcselekménynek” nevezi. Ukrajna viszont kategorikusan tagadja a vádat: Zelenszkij „újabb hazugságsorozatnak” minősítette az orosz állítást.