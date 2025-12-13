Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra - videón a pusztítás

Hírlevél
Dróntámadás érte az oroszországi Szaratov olajfinomítóját december 13-ra virradó éjszaka, miközben a kelet-ukrajnai Luhanszk térségéből súlyos humanitárius helyzetről érkeztek jelentések. Az orosz hatóságok polgári infrastruktúra megrongálódásáról és sérültekről számoltak be, míg szakértők szerint az Ukrajna által ellenőrzött területeken élők rendkívül nehéz körülmények között próbálnak túlélni.
dróntámadásSzaratovorosz-ukrán háborúLuhanszk

December 13-ra virradó éjszaka robbanásokról érkeztek jelentések Oroszország Szaratovi területéről, miután dróntámadás érte az ottani olajfinomítót.

Dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót (Forrás: X)
Roman Busargin, a Szaratovi terület kormányzója a Telegramon közölte, hogy polgári infrastruktúra rongálódott meg, és sérültek is vannak, ám számukat nem részletezte.

 Busargin korábban arra figyelmeztetett, hogy a térséget dróntámadás fenyegeti.

Több Telegram-csatorna helyi lakosok által megosztott képeket és videókat tett közzé, amelyek látszólag robbanásokat mutatnak a szaratovi olajfinomítónál.

A létesítmény az orosz állami olajvállalat, a Rosznyefty tulajdonában van – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrán erők az ősz folyamán többször is célba vették az olajfinomítót; csapásokról érkeztek jelentések november 14-én és november 28-án is. Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat oroszországi ipari és katonai létesítmények ellen, amelyek gyakori célpontjai az olajfinomítók is, mivel ezek finanszírozzák és ellátják Moszkva háborús erőfeszítéseit.

Nehéz helyzet Luhanszkban

Az Ukrán Fegyveres Erők ellenőrzése alatt álló, a Luhanszki Népköztársasághoz (LPR) tartozó területeken élők rendkívül nehéz körülmények között próbálnak életben maradni – mondta Andrej Marocsko katonai szakértő.

A humanitárius helyzet ott rendkívül súlyos (…) Az emberek gyakorlatilag csak túlélnek, elképesztően nehéz körülmények között, mégis kitartanak. Természetesen a helyzet valamelyest megnyugszik majd, ha felszabadítjuk a Luhanszki Népköztársaság területét, és visszább szorítjuk a frontvonalat

 – fogalmazott.

Marocsko szerint Ukrajna számára stratégiai jelentőségű, hogy az LPR legalább egy részét ellenőrzése alatt tartsa, és azt Luhanszki területként kezelje – írja a Lenta.

Orosz-ukrán háború
