Szijjártó Péter: A háború-, migráció- és genderpárti politika elszigetelte Európát

A háború-, migráció- és genderpárti politika mára elszigetelte Európát, ezért mielőbb patrióta fordulatra van szükség a kontinens újbóli megerősödéséhez – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bécsben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az EU üdvözölte a nagyon szoros patrióta szövetséget a magyar kormányzó párt és a legnagyobb osztrák párt között.

Szijjártó Péter szerint a baloldali politika elszigetelte Európát

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az FPÖ főtitkárával, Christian Hafeneckerrel tárgyalt, és az ezt követő sajtótájékoztatójukon arról számolt be, hogy az Európai Unió mostanra rendkívül meggyengült, és az idei a közösség elszigetelődésének éve lett.

„Azzal, hogy Európa egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti politikai stratégiát visz, egészen egyszerűen elszigetelte magát a világpolitikában, és mindez oda vezetett, hogy az Európai Unió ma már nem vezető szereplője sem a világpolitikának, sem a világgazdaságnak” – fogalmazott.

Ennek alátámasztására pedig kifejtette, hogy az EU ki van hagyva a kontinensen zajló konfliktusok, az ukrajnai háború és a törékeny nyugat-balkáni helyzet rendezéséből. „Természetesen az Európai Unió kapálózik, és szeretné, ha úgy tűnne, mintha ők is be lennének vonva a konfliktusok megoldásába, de ez nincs így” – vélekedett.

Aláhúzta: „a liberális mainstream azt érte el, hogy az európai gazdaság versenyképessége drámai mértékben visszaesett, és Európa ma teljes mértékben elvesztette a biztonságát”.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a patrióta erők Európa ismételt megerősödésében érdekeltek, a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet elérni.

Erre nekünk van válaszunk, a mi válaszunk egy patrióta fordulat (…) Ez a patrióta fordulat elkezdődött, mert Európa számos országában a legerősebb pártok már patrióta pártok. Azonban egyelőre a liberális mainstreamnek még volt vagy van annyi ereje, hogy a demokratikus normákat semmibevéve még távol tudták tartani a legerősebb pártokat a kormányzati felelősségtől, ha azok a patrióta pártok

– mondta.

Felidézte, hogy ez történt Ausztriában is, ahol az FPÖ megnyerte a választást, aztán "a különböző machinációk nyomán a vesztesek alakítottak koalíciót".