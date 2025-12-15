Szijjártó Péter: A kormány az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban

Az Egyesült Államok példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítését kezdeményezte a magyar kormány az Európai Unióban – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint most majd világossá válik, hogy valójában ki mit gondol terrorizmusról.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arra emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök egy rendeletben terrorszervezetnek nyilvánította az Antifa mozgalmat. Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök rendeletben nyilvánította terrorszervezetté az Antifát (Fotó: Getty Images via AFP) Ezt megtettük mi is Magyarországon, és most azt kezdeményeztük, mégpedig december 10-én, néhány nappal ezelőtt hivatalosan írásos formában, hogy az Európai Unió is minősítse az Antifát terrorszervezetnek” – közölte. Most majd világossá válik, hogy valójában ki mit gondol terrorizmusról, valójában ki mit gondol erőszakról és valójában ki mit gondol demokráciáról” – folytatta. Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy a hivatalos magyar javaslat alapján minősítse terrorszervezetnek az Antifát európai szinten is” – tette hozzá.

