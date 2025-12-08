Brüsszelnek és Kijevnek nem fog tetszeni, amit Szijjártó Péter bejelentett

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar energiabiztonság kapcsán új videót osztott meg közösségi oldalán. Írtunk róla, hogy a tárcavezető hangsúlyozta, hogy nem lehet politikai kérdés az energiaellátás.

Szijjártó Péter Isztambulban

Fotó: Facebook

A tárcavezető elmondta, hogy három megállapodás született.

Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy orosz kőolajat és földgázt vegyünk. Moszkvában megállapodtunk arról, hogy szállítják is ezeket, és most Isztambulban megállapodtunk arról, hogy mindehez a szállítási útvonal is garantált

– mondta, majd azzal folytatta, hogy „most már Brüsszellel és Kijevvel kell megharcolnunk azért, hogy az energiaellátásunk valóban biztonságban legyen.”