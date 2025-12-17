Szijjártó Péter: Három újabb amerikai beruházás érkezik Magyarországra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy teljesen új korszakba lépett a magyar-amerikai kapcsolatrendszer Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta, az addigi ellenséges viszony helyébe a barátság és a szövetség lépett. Kiemelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni tárgyalásán nemrégiben megállapodás született egy új magyar-amerikai gazdasági együttműködési akciótervről, amelynek része, hogy idén rekordot dönt idén az Egyesült Államokból hazánkba érkező beruházások értéke.

Szijjártó Péter felszólalt az ENSZ Közgyűlésén Fotó: KKM / MTI/KKM

Korábban még soha nem volt olyan, hogy egyetlen esztendő leforgása alatt 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás érkezzen Magyarországra

– mutatott rá. Majd bejelentette, hogy a nap folyamán három amerikai vállalat vezetőivel kötnek végleges megállapodást új beruházásokról.

A három beruházás összesen 21,5 milliárd forintos értéket képvisel, négymilliárd forintnyi kormányzati támogatást adunk hozzá, és több mint kétszáz új, kifejezetten magas képzettséget igénylő, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre

– tájékoztatott. Szijjártó Péter tudatta, hogy az orvosi műszerek és eszközök gyártása terén a világpiac vezetői közé tartozó Becton Dickinson a fecskendőgyára mellé olyan sterilizáló üzemet is épít Környén, amilyen nincs egész Közép-Európában.

Ez mutatja azt, hogy a magyar gazdaság nemcsak növekszik, hanem dimenziójában is megváltozik, egy egész más dimenzióba kerülünk. Innovatív, kutatás-fejlesztésre alapuló, az egész régióban egyedülálló beruházások érkeznek

– fogalmazott. Aláhúzta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító Scrub Daddy Mártélyon épít üzemet, ahonnan több mint negyven országba fogják exportálni a termékeiket.

A Formlabs pedig kifejezetten szoftverfejlesztésre irányuló beruházást hoz Budapestre. Ők 3D-nyomtatással foglalkoznak. A 3D-nyomtatás az egyik legnagyobb újdonság egyébként manapság az iparban, a gazdaságban, a termelésben. A 3D-nyomtatás tekintetében a kérdés mindig az, hogy meddig lehet növelni ezeknek a 3D-nyomtatóknak a méretét. Magyarországon az ehhez szükséges szoftverfejlesztési munkát fogják elvégezni

– tette hozzá. A miniszter végül hangsúlyozta, hogy a három amerikai beruházásban az a közös, hogy közép-európai szinten egyedülállónak számítanak.

Magas hozzáadott értéket képviselő beruházások, s mind a három beruházásért óriási verseny volt regionális vetélytársakkal és Európán kívüli vetélytársakkal szemben is, azonban mind a három esetben győztünk, hiszen Magyarországon vannak Európa legalacsonyabb adói, Magyarországon a felsőoktatás és a középfokú oktatás olyan strukturális változásokon ment át, amelynek nyomán a megfelelő munkaerőt garantálni tudjuk, és mindhárom vállalat értékelte azt a stabilitást, azt a fizikai és gazdasági biztonságot, amelyet Magyarország jelenleg tud adni a beruházó vállalatok számára

– összegzett a tárcavezető.