Szijjártó Péter: Brüsszel háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal

Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, hogy a „fanatikus háborúpártiak” nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá.
Ma a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést, mi pedig azon leszünk, békepártiak, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak
– szögezte le.
