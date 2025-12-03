Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Olvasta már?

Váratlan bejelentés az eltűnt malajziai repülőgép ügyében!

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Brüsszel háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBrüsszelNATOháború

Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, hogy a „fanatikus háborúpártiak” nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

Ma a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést, mi pedig azon leszünk, békepártiak, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak

 – szögezte le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!