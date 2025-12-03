Szijjártó Péter: Brüsszel háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal

Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, hogy a „fanatikus háborúpártiak” nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

Ma a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést, mi pedig azon leszünk, békepártiak, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak

– szögezte le.