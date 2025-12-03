Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Olvasta már?

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Azért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót, mert ott is ugyanaz zajlik – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azért nem kéri számon az Európai Bizottság az ukrajnai korrupciót, mert jól láthatóan Brüsszelben épp ugyanaz zajlik ezen a téren, mint Kijevben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterkorrupciós botrányfőtitkárFederica Mogherinikorrupció

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követően újságírói kérdésre válaszolva érintette az EU volt kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakat.

Szijjártó Péter: Azért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót, mert ott is ugyanaz zajlik
Szijjártó Péter: Azért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót, mert ott is ugyanaz zajlik Fotó: AFP

Nekem már a múltkori külügyminiszteri tanácsülésen is furcsa volt, hogy az Ukrajnában zajló hatalmas korrupciós botrányt senki meg nem említi. Senki nem kért elszámolást az ukránoktól a több százmilliárd eurónyi európai uniós támogatásról azok után, hogy kiderült, hogy a legmagasabb állami szinten szervezett korrupció zajlik Ukrajnában. Egy háborús maffia kezébe kerültek az európai adófizetők eurói”

– idézte fel.

Azt hiszem, most már világos, hogy Brüsszel miért nem kéri ezt számon Kijeven. Hát azért, mert pontosan az zajlik Brüsszelben, mint ami zajlik Kijevben. Óriási korrupció zajlik itt is”

– folytatta.

„Most éppen egy újabb csontváz esett ki a szekrényből, hiszen az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a Juncker-bizottság alelnökét tartóztatták le korrupciós váddal, és ugyanúgy a von der Leyen-bizottság korábbi külügyi főtitkárát is letartóztatták, ugyanezért, európai uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával azok után, hogy a von der Leyen-bizottság előző igazságügyi biztosánál pedig pénzmosás miatt tartottak házkutatást” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy tehát pontosan ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, egy óriási korrupciós botrány.

Nyilvánvalóan Brüsszelből azért nem akarnak nagyon fennakadni az ukrajnai korrupciós hálózaton, mert itt Brüsszelt is egy hasonló korrupt hálózat szövi át, és ezt nem akarják nagyon kitenni a napfényre”

– összegzett.

Az Európai Ügyészség közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával emelt vádat szerdán Federica Mogherini és további két személy ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!