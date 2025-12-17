Hírlevél
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Éjszakák a levegőben, nappalok a tárgyalókban – videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új videójában arról beszél, hogy intenzív amerikai tárgyalások várnak rájuk: New York-i egyeztetések, három magyarországi beruházás bejelentése és fellépés az ENSZ-ben az ukrajnai béke érdekében.
Szijjártó PéterENSZberuházásUkrajnaNew York

Szijjártó Péter a videóhoz ezt írta: Éjszakák a levegőben, nappalok a tárgyalókban.

Szijjártó Péter új videójában arról beszélt, hogy intenzív amerikai tárgyalások várnak rájuk
A tárcavezető kifejtette:

Ismételten éjjel megyünk, éjjel jövünk, közte New York, úgyhogy csütörtökön reggel már itthon is vagyunk. Holnap, ha minden jól megy, három amerikai vállalat magyarországi beruházását is be tudjuk jelenteni amellett, hogy az ENSZ-ben megpróbálunk tenni az ukrajnai béke érdekében. 

 

