Szijjártó Péter: Brüsszel diktátuma miatt jelentős áremelkedés várható

„Zajlik a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése Brüsszelben. Néhány kilométerrel odébb, az EU székházában viszont azon dolgoznak, hogy kinyírják a magyar rezsicsökkentést és aláássák Magyarország energiabiztonságát” – írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külügyminiszter szerint a szövetségen belüli egyeztetések mellett most különösen fontos figyelni azokra az uniós folyamatokra is, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a magyar emberek energiaárainak védelmét.
Brüsszelben, az Európai Unió központjában olyan döntések készülnek, amelyek komoly következményekkel járhatnak Magyarország számára – erre hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Emlékeztetett:
Néhány hónappal ezelőtt az Európai Unió egy jogszabálytervezetet készített, amelynek célja az Oroszországból származó energiahordozók kitiltása Európából. Ez az Oroszországból származó földgázra és kőolajra vonatkozik, ezeket Brüsszel ki akarja tiltani Európából.
Szijjártó Péter felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy úgynevezett háromoldalú egyeztetés zajlott az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament között.
Elmondása szerint az egyeztetések végére a három brüsszeli intézmény politikai megállapodásra jutott egy olyan jogszabálytervezetről, amely az orosz kőolaj és földgáz európai kitiltását célozza.
A megállapodás alapján 2027 szeptemberétől tiltanák ki a vezetéken érkező orosz földgázt, az Európai Bizottság pedig vállalta, hogy 2027 végétől az orosz kőolaj behozatalát is megszüntetnék.
Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása és végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen. A helyzet az, hogy Brüsszelnek ez a diktátuma aláássa Magyarország energiabiztonságát, ugyanis az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elegendő kőolajjal és földgázzal nem lehet. És nem politikailag nem lehet, hanem fizikailag nem lehet
– mondta a tárcavezető.
A külügyminiszter szerint ennek a diktátumnak az elfogadása azt eredményezné, hogy egyes piaci szereplők és országok Magyarországgal szemben monopolhelyzetbe kerülnének. Ez pedig drámai áremelkedést okozna az energiahordozók esetében, és jelentősen megemelné a magyar családok energiaköltségeit.
Ez a brüsszeli diktátum azt jelentené, hogy annak elfogadása után, annak életbe lépése után a háromszorosára nőne minimum a magyar családok energiaszámlája, minimum háromszorosára
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Brüsszel továbbra is a magyar érdekekkel ellentétes irányt képvisel
Szijjártó Péter felidézte, hogy a miniszterelnök az elmúlt hetekben azért egyeztetett Washingtonban az amerikai elnökkel, majd Moszkvában az orosz államfővel, hogy Magyarország mentességet kapjon az amerikai szankciók alól, és biztosítsák az orosz energiaszállításokat. Elmondása szerint mindkét féllel sikerült megállapodásra jutni, ami jelenleg garantálja Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását.
De pontosan tudtuk, hogy a washingtoni és a moszkvai megállapodások mellett harcolnunk kell Brüsszelben is. És ez a harc most élesedik. Brüsszel a végső elhatározás fázisában van, hogy kinyírja Magyarország energiabiztonságát, kinyírja a rezsicsökkentést, kiszolgáltatott helyzetbe hozza Magyarországot, aminek nyomán az energiaárak háromszorosára fognak növekedni minimum a magyar családok számára. Ez ellen mi harcolunk, és ez a harc most válik igazán élessé
– mondta el a tárcavezető.
„Ez a diktátuma Brüsszelnek egy politikai alapon meghozott döntés. Semmi köze a valósághoz. Ez egy politikai, ideológiai alapon meghozott döntés. Ettől a politikai alapon meghozott döntéstől meg kell védeni Magyarországot, meg kell védeni a magyar gazdaságot, és meg kell védeni a magyar családokat és Magyarország nemzeti kormánya meg is fogja védeni a magyar családokat Brüsszel áremelési diktátumától” – magyarázta.
Ezért a következőt fogjuk tenni. Amint végleges formájában ezt a diktátumot Brüsszelben megszavazzák, akkor azt azonnal meg fogjuk támadni az Európai Bíróságon
– emelte ki Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: „Azonnal megindítjuk a jogi eljárást, ennek a diktátumnak az Európai Bíróságon történő megtámadásához szükséges jogi munkát megkezdtük, az folyamatban van. Meg fogjuk támadni ezt a brüsszeli diktátumot három ok miatt, egyrészt az teljesen ellentétes az Európai Unió alapszerződésével, amely kimondja, hogy az energiapolitika teljes egészében nemzeti hatáskör, Brüsszel ezzel a diktátummal önmaga sérti meg súlyosan az Európai Unió alapszerződését. Megtámadjuk a bíróságon ezt a diktátumot azért, mert ez egy jogi csalás. Csalás, mert egy szankciós intézkedést hoz, kereskedelempolitikai köntösbe bújtatva ennek miért van jelentősége, mert a szankciók elfogadásához egyhangúság kell, és így azt kikerülik, és úgynevezett minősített többséggel, csalással átnyomják ezt a diktátumot. Ez a második oka a jogi eljárásunknak, jogi támadásunknak.“
Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az Európai Bizottság saját hatásvizsgálatával szembemenve próbálja keresztülvinni a tervezett intézkedést, holott – mint mondta – még a brüsszeli dokumentum is egyértelműen jelzi ennek elsődleges veszélyeit Közép-Európára nézve. Közölte: amint a jogszabály végleges formában elfogadásra kerül Brüsszelben, Magyarország azonnal megtámadja azt az Európai Bíróságon. Hozzátette, hogy ebben nem állnak egyedül, mivel a szlovák kormány is súlyos kockázatnak tartja a tervezetet saját energiabiztonsága és gazdasága szempontjából. A tárcavezető elmondása szerint erről tárgyaltak a szlovák külügyminiszterrel, és abban állapodtak meg, hogy összehangolják a jogi lépéseket, és közösen lépnek fel az európai bírósági eljárásban.
Az újságírói kérdésre válaszolva a miniszter kijelentette: Magyarország nem bízik semmilyen vészhelyzeti vagy veszélyhelyzeti mechanizmusban az orosz energiahordozók kitiltásával kapcsolatban, mert ezek alkalmazásáról kizárólag az Európai Bizottság döntene – arról is, hogy mikor léptetik életbe, és mikor nem.
És az Európai Bizottságról világosan kiderült, hogy magas lóról tesznek arra, hogy Közép-Európában az energiaellátás biztonsága hogyan alakul a politikai, ideológiai döntéseik nyomán
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter: Minden eddiginél nagyobb a választások jelentősége
Szijjártó Péter hozzátette, hogy a tervezett intézkedés végrehajtása 2027 végén kezdődne, és hangsúlyozta: addig minden lehetséges megoldást felkutatnak annak érdekében, hogy megvédjék a magyar embereket a drasztikus áremelkedéstől. Mint mondta, minden rendelkezésre álló eszközt fel fognak használni.
Ennek persze egy előfeltétele van, hogy nemzeti kormánya legyen a jövőben is Magyarországnak, mert hogyha egy brüsszelita pártkormány kerül hivatalba Budapesten, akkor ők nagy lelkesedéssel fogják végrehajtani ezt a brüsszeli diktátumot is, és akkor az egy háromszoros áremelkedést fog jelenteni azonnal, tehát a jövő évi parlamenti választások tétje most egyértelműen megemelkedett
– szögezte le.
Korrupció Brüsszelben és Kijevben
Rámutatott: Ami az Európai Bíróság eljárását illeti, hát szerintem szégyen lenne, hogyha az két év alatt nem sikerülne végigvinni az európai bíróknak, akkor kérdezem én, mire kapnak euró ezreket vagy tízezreket fizetésként, hogyha két év kevés nekik egy ilyen egyértelmű helyzet elbírálására. Az, hogy Brüsszelben most éppen a magyar vétót megkerülő gondolkodás zajlik, az nem új. Hónapok vagy évek óta zajlik gondolkodás arra nézést, hogy hogyan lehetne a vétószabályt megkerülni. Ez mindent elmond egyébként arról, hogy Brüsszel hogyan tekinti magára nézve és kötelezőnek a demokratikus szabályokat, tehát miközben Magyarországon minden létező rendeletet meg jogszabályt nagyítóval néznek végig, hogy az jogállamisági szempontból hogy néz ki, addig itt Brüsszelben nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló, amikor a magyar vétó megkerülését akarják elérni teljes mértékben ellentétesen az Európai Unió működéséről szóló szerződésekkel. És hát itt van ez az újabb brüsszeli korrupciós eset – fogalmazott.
Nekem már a múltkori külügyminiszteri tanácsülésen is furcsa volt, hogy az Ukrajnában zajló hatalmas korrupciós botrányt senki meg nem említi. Senki nem kért elszámolást az ukránoktól a több százmilliárd eurónyi európai uniós támogatásról azok után, hogy kiderült, hogy a legmagasabb állami szinten szervezett korrupció zajlik Ukrajnában, egy háborús maffia kezébe kerültek az európai adófizetők eurói. Azt hiszem, most már világos, hogy Brüsszel miért nem kéri ezt számon Kijeven? Hát azért, mert pontosan az zajlik Brüsszelben, mint ami zajlik Kijevben. Óriási korrupció zajlik itt is. Most éppen egy újabb csontváz esett ki a szekrényből, hiszen az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a Juncker-bizottság alelnökét tartóztatták le korrupciós váddal, és ugyanúgy a Von der Leyen-bizottság korábbi külügyi főtitkárát is letartóztatták, ugyanezért az európai uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával azok után, hogy a Von der Leyen-bizottság előző igazságügyi biztosánál pedig pénzmosás miatt tartottak házkutatást
– magyarázta a tárcavezető.
Szijjártó Péter szerint Brüsszelben ugyanaz játszódik le, mint Kijevben: mindkét helyen óriási korrupciós botrányok rázzák meg a politikai vezetést. Úgy fogalmazott, nyilvánvalónak tartja, hogy Brüsszelben azért nem akarnak túlzottan foglalkozni az ukrajnai korrupciós hálózatokkal, mert magát az uniós központot is egy hasonlóan korrupt rendszer szövi át, amelyet nem szeretnének „kitenni a napfényre”. Szerinte ez ennek a hírnek, ennek a napnak a legfőbb tanulsága.
Cikkünk frissül.