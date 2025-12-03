Szijjártó Péter: Brüsszel diktátuma miatt jelentős áremelkedés várható

„Zajlik a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése Brüsszelben. Néhány kilométerrel odébb, az EU székházában viszont azon dolgoznak, hogy kinyírják a magyar rezsicsökkentést és aláássák Magyarország energiabiztonságát” – írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külügyminiszter szerint a szövetségen belüli egyeztetések mellett most különösen fontos figyelni azokra az uniós folyamatokra is, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a magyar emberek energiaárainak védelmét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Brüsszelben, az Európai Unió központjában olyan döntések készülnek, amelyek komoly következményekkel járhatnak Magyarország számára – erre hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Emlékeztetett:

Néhány hónappal ezelőtt az Európai Unió egy jogszabálytervezetet készített, amelynek célja az Oroszországból származó energiahordozók kitiltása Európából. Ez az Oroszországból származó földgázra és kőolajra vonatkozik, ezeket Brüsszel ki akarja tiltani Európából.

Szijjártó Péter felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy úgynevezett háromoldalú egyeztetés zajlott az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament között.

Elmondása szerint az egyeztetések végére a három brüsszeli intézmény politikai megállapodásra jutott egy olyan jogszabálytervezetről, amely az orosz kőolaj és földgáz európai kitiltását célozza.

A megállapodás alapján 2027 szeptemberétől tiltanák ki a vezetéken érkező orosz földgázt, az Európai Bizottság pedig vállalta, hogy 2027 végétől az orosz kőolaj behozatalát is megszüntetnék.

Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása és végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen. A helyzet az, hogy Brüsszelnek ez a diktátuma aláássa Magyarország energiabiztonságát, ugyanis az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elegendő kőolajjal és földgázzal nem lehet. És nem politikailag nem lehet, hanem fizikailag nem lehet

– mondta a tárcavezető.

A külügyminiszter szerint ennek a diktátumnak az elfogadása azt eredményezné, hogy egyes piaci szereplők és országok Magyarországgal szemben monopolhelyzetbe kerülnének. Ez pedig drámai áremelkedést okozna az energiahordozók esetében, és jelentősen megemelné a magyar családok energiaköltségeit.

Ez a brüsszeli diktátum azt jelentené, hogy annak elfogadása után, annak életbe lépése után a háromszorosára nőne minimum a magyar családok energiaszámlája, minimum háromszorosára

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.