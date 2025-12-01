Szijjártó Péter elárulta, miért frusztrált az európai háborúpárti elit – videó

Azok az idők lejártak, amikor Budapesten, hogy valaki csináljon valamit, ahhoz Berlinből kellett engedélyt kérni. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök bármit tegyen, ahhoz sem Berlinből, sem Brüsszelből semmifajta engedélyre nincsen szüksége – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint új idők járnak és ez így van jól

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Úgy folytatta, hogy a magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy „úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem hogy a magyar nemzeti érdeket képviselje.”

Ezt tette Washingtonban és ezt tette Moszkvában is, majd ezt követően Brüsszelben is.”

A külügyminiszter szerint az európai háborúpárti elit azért frusztrált, mert egyre több ember számára világos, hogy amit ők az elmúlt 3,5-4 esztendőben tettek, kudarcot vallott „túl azon, hogy a háborút meghosszabbította és még súlyosabbá tette, Európát gyakorlatilag kiütötte a globális politika és a globális biztonság meghatározó játékosai közül.” Írtunk róla, hogy a külügyminiszter arról beszélt, hogy az Unió elszigetelődésének éve volt 2025.