Szijjártó Péter elárulta, miért frusztrált az európai háborúpárti elit – videó

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
A magyar külügyminiszter szerint Magyarország új korszakba lépett, ahol a döntésekhez sem Berlin, sem Brüsszel engedélye nem szükséges. Hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök feladata a magyar nemzet érdekeinek képviselete. Orbán Viktor ezt a politikát képviselte Washingtonban, Moszkvában és Brüsszelben is. Szijjártó Péter szerint az európai háborúpárti elit frusztrált, mert próbálkozásaik az elmúlt években sorra kudarcot vallottak.
Szijjártó PéterháborúpártiakBerlinEurópa

Azok az idők lejártak, amikor Budapesten, hogy valaki csináljon valamit, ahhoz Berlinből kellett engedélyt kérni. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök bármit tegyen, ahhoz sem Berlinből, sem Brüsszelből semmifajta engedélyre nincsen szüksége – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az európai háborúpárti elit frusztrált
Szijjártó Péter szerint új idők járnak és ez így van jól
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Úgy folytatta, hogy a magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy „úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem hogy a magyar nemzeti érdeket képviselje.”

Ezt tette Washingtonban és ezt tette Moszkvában is, majd ezt követően Brüsszelben is.”

A külügyminiszter szerint az európai háborúpárti elit azért frusztrált, mert egyre több ember számára világos, hogy amit ők az elmúlt 3,5-4 esztendőben tettek, kudarcot vallott „túl azon, hogy a háborút meghosszabbította és még súlyosabbá tette, Európát gyakorlatilag kiütötte a globális politika és a globális biztonság meghatározó játékosai közül.” Írtunk róla, hogy a külügyminiszter arról beszélt, hogy az Unió elszigetelődésének éve volt 2025.

