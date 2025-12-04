Szijjártó Péter: Európa politikai átrendeződés előtt áll

Hírlevél
A magyar külügyminiszter új bejegyzésében arról írt, hogy közeledik a „patrióta fordulat” Európában, amelyben szerinte Magyarország és Ausztria jár elöl. Szijjártó Péter elmondta, bár az osztrák választást az FPÖ nyerte, a liberális erők mégis elérték, hogy a vesztes pártok alakítsanak koalíciót. A miniszter szerint ez csak átmeneti helyzet és Európa politikai átrendeződés előtt áll.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss bejegyzésében arról írt, hogy közeledik a „patrióta fordulat” Európában, amelyben Magyarország és Ausztria jár az élen. A tárcavezető úgy fogalmazott: Herbert Kickl és az FPÖ ugyan megnyerte az osztrák választást, a liberális fősodor azonban mégis elérte, hogy a vesztes pártok alakítsanak koalíciót. 

Szijjártó Péter és Herbert Kickl
Szijjártó Péter és Herbert Kickl
Fotó: Facebook

Szijjártó szerint mindez csak ideiglenes állapot, és 

lesz ez még így se. 

A miniszter bejegyzése ismét rávilágít arra, hogy a magyar kormány továbbra is Európa politikai átrendeződését látja az előttünk álló időszakban.

Korábban írtunk róla, hogy Herbert Kickl szerint az osztrák menekültügyi rendszer a végső határán van, és csak egy radikális lépés segíthet.

 

