Szijjártó Péter: Európa politikai átrendeződés előtt áll

A magyar külügyminiszter új bejegyzésében arról írt, hogy közeledik a „patrióta fordulat” Európában, amelyben szerinte Magyarország és Ausztria jár elöl. Szijjártó Péter elmondta, bár az osztrák választást az FPÖ nyerte, a liberális erők mégis elérték, hogy a vesztes pártok alakítsanak koalíciót. A miniszter szerint ez csak átmeneti helyzet és Európa politikai átrendeződés előtt áll.
Szijjártó szerint mindez csak ideiglenes állapot, és
lesz ez még így se.
A miniszter bejegyzése ismét rávilágít arra, hogy a magyar kormány továbbra is Európa politikai átrendeződését látja az előttünk álló időszakban.
