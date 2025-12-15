Szijjártó Péter: A felvidéki magyarság ezután is számíthat a kormány támogatására minden tekintetben

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva leszögezte, hogy ahogy az elmúlt tizenöt évben, a nemzeti kormány ezután is minden támogatást meg fog adni a határon túli magyar közösségeknek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

Szeretném világossá tenni, hogy a felvidéki magyarság is, ahogy eddig, ezután is számíthat a magyar kormány támogatására minden tekintetben. Folyamatosan elemezzük a kialakult jogi helyzetet, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség párt vezetőivel folyamatos kapcsolatban állunk, ahogy folyamatos kapcsolatban állok a szlovák politikai vezetőkkel is”

– hangsúlyozta.

A külügyminiszterrel többször beszéltünk már ebben a kérdésben, legutóbb néhány perce itt Brüsszelben. És beszéltem a szlovák parlament elnökével is. Mindannyian arról biztosítottak, hogy a szabályozás nem a magyar nemzeti közösség ellen irányul, azonban ez a szabályozás ott van, ezért a helyzet jogi és politikai elemzését a lehető legszorosabban folytatjuk a következő napokban is”

– emelte ki. Majd hozzátette, hogy az ügyben „világos álláspontot fogalmaztak meg, nem hagytak kétséget az álláspontjuk felől”. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy egyetlen magyar embernek se eshessen semmilyen bántódása ezen új jogszabály következtében sem.

A felvidéki magyarok számíthatnak ránk, meg fogjuk őket védeni (…) Természetesen minden jogi és politikai eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmilyen bántódás”

– húzta alá.

Tehát továbbra is folyamatos a konzultáció, a helyzetelemzés közösen a felvidéki magyarokat képviselő párt vezetőivel, folyamatos a helyzet elemzése a szlovák kormánnyal”

– tájékoztatott.

De kicsit visszatetsző és talán hiteltelen is, hogy azok kérnek most számon, akik a kettős állampolgárság ellen érveltek, akik a határon túli magyarok választójoga ellen érveltek, azok hangoskodnak most, akik a határon túli magyaroknak juttatott pénzügyi támogatásokkal szemben érvelnek, és azok próbálnak meg számon kérni, akik az európai uniós tagság tekintetében támogatják az ukránokat, függetlenül attól, hogy éppen hogyan bánnak a magyar nemzeti közösséggel”

– vélekedett a miniszter.

Én a szlovák belpolitikába nem akarok beavatkozni természetesen, de azért úgy látszik, hogy ott is van olyan párt, amelyik csak ellenzékben fedezi fel, hogy élnek magyarok a Felvidéken”

– fűzte hozzá.