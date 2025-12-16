Szijjártó Péter: Az európai politikai elit nem érdekelt abban, hogy béke legyen

Az Igazság órája keddi adásában ismét kiemelkedő vendéget köszönthet: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A műsorvezető, Németh Balázs több kulcsfontosságú külpolitikai témáról kérdezi a tárcavezetőt, különös hangsúlyt fektetve az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli fejleményekre és a béke kilátásaira.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter korábban élesen bírálta Brüsszelt, hangsúlyozva, hogy a kontinens vezetői továbbra is háborús pszichózisban élnek. A miniszter rámutatott: miközben a világ figyelme a béketárgyalások felé fordul – gondoljunk csak a korábbi isztambuli és alaszkai erőfeszítésekre –, Brüsszel láthatóan mindent megtesz azért, hogy aláaknázza ezeket a folyamatokat.

Brüsszel eltökélt Isztambul és Alaszka után: újra meg akarja ölni a békefolyamatot

– fogalmazott a tárcavezető, utalva arra, hogy az Európai Unió vezetői nem érdekeltek a tartós rendezésben.

Szijjártó Péter az Igazság órája című műsorban hangsúlyozta:

Nemcsak egy háborús pszichózis, hanem egy háborús fanatizmus uralkodik most már Brüsszelben gyakorlatilag az európai vezetők, az európai alapvetően liberális politikusok között.

Szijjártó Péter szerint már a közelmúltbeli NATO- és uniós egyeztetések is azt mutatják, hogy a nyugat-európai, az északi és a balti országok vezetői hosszú távon ellenséges viszonyra rendezkednének be Oroszországgal akkor is, ha létrejönne a béke. A külügyminiszter úgy értékelte: a múlt heti NATO-külügyminiszteri tanácsülésen és az uniós külügyi tanácskozáson egyaránt arról esett szó, hogy Európának a békét követően is finanszíroznia kellene Ukrajnát, az ukrán hadsereget és az ukrán állam működését, miközben a háborús kiadásokat is az európai emberek pénzéből állnák.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: megítélése szerint az európai politikai elit jelenleg nem érdekelt a béke mielőbbi megteremtésében.

Mégiscsak feltűnő, hogy 2022 áprilisában, amikor Isztambulban az oroszok meg az ukránok már megállapodtak, akkor a brit miniszterelnök utazott Kijevbe és tette világossá az ukránok számára, hogy folytatni kell a háborút, amikor idén nyáron az amerikai és az orosz elnök találkozott, és alapvetően egy bizakodó légkör jött létre, akkor, mikor Zelenszkij elutazott Washingtonba a Donald Trumphoz, akkor az európaiak őt elkísérték, fogták a kezét, nehogy a végén még béke legyen.

– fogalmazott.