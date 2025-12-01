Szijjártó Péter fontos megállapodást írt alá

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterével tárgyalt, és arról számolt be, hogy Dubravka Bosnjakkal ösztöndíj-megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi ötven hallgatót fognak fogadni hazánk egyetemein az országból.

Szijjártó Péter és Dubravka Bosnjak ösztöndíj-megállapodást írtak alá

Fotó: MTI

Mi, magyarok a nyugat-balkáni térség békéjében, stabilitásában és fejlődésében vagyunk érdekeltek, ezért is támogatjuk ezt a régiót, hol gazdaságfejlesztéssel, hol oktatási együttműködéssel

– emelte ki. „Magyarország abban érdekelt, hogy a déli szomszédságból semmilyen biztonsági vagy egyéb kockázat ne érjen minket, épp elég szembenéznünk a keleti irányból származó fenyegetésekkel” – tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a kormány a felelős szomszédságpolitikája keretében minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, nyugalmának és stabilitásának biztosítása érdekében.

És Bosznia-Hercegovina ebből a szempontból kulcskérdés, s ezzel, hogy ötven fiatalt fogadunk évente a magyarországi egyetemeken ösztöndíjakkal, ezzel segítünk abban, hogy az ország fejlődése egy olyan pályára tudjon állni, amely aztán hosszú távon biztosítja a stabilitást és a békét

– mondta. A miniszter végezetül hangsúlyozta: „Az elmúlt héten nem a legpozitívabb kontextusban beszélhettünk a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti együttműködés különböző aspektusairól, ma azonban világossá tettük, hogy minden ilyen epizódon képesek vagyunk felülemelkedni.”

Korábban írtunk róla, hogy a napokban Magyarország újabb négymilliárd forintos mezőgazdasági támogatási programot indít Bosznia-Hercegovinában.