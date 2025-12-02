Szijjártó Péter: A négy éve tartó háború ellenére idén érkezett hazánkba a harmadik legtöbb beruházás

Szijjártó Péter a Swiss Krono beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a svájci faipari vállalat húszmilliárd forint értékben bővíti magyarországi gyártási kapacitásait, amihez az állam hárommilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám kétszázra emelését.

Szijjártó Péter a Swiss Krono beruházásának bejelentésén Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Beszédében tudatta, hogy a beruházásnak különös jelentőséget ad az is, hogy a keleti országrészbe érkezik, hiszen itt még súlyosabban érezhetők az ukrajnai háború negatív hatásai.

Illetve megjegyezte, hogy ez a világ kilenc országában üzemmel rendelkező cég egyik legmodernebb létesítménye, amit jól mutat a rendkívül magas hozzáadott értékű termelés és a mintegy 70 százalékos exporthányad is. Majd hozzáfűzte, hogy a beruházás tökéletesen illeszkedik a magyar faipari stratégiához, amelyet a fenntartható nyersanyag-hasznosítás, az energiahatékonyság, s a magas hozzáadott értékű feldolgozás jellemez. Ezt követően arra is emlékeztetett, hogy már negyedik éve tart az ukrajnai háború, és leszögezte, hogy

hazánk teljes mellszélességgel a béke pártján áll, aminek az emberi és humanitárius szempontok mellett az is oka, hogy a fegyveres konfliktus komoly nehézségeket jelent egész Európa és benne a szomszédos Magyarország számára.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy békében az európai gazdaságok növekedése könnyen a kétszerese–háromszorosa lenne a jelenleginek, ezt a háború azonban ellehetetleníti, viszont Magyarország még ebben a nehéz környezetben is képes volt a gazdasági stabilitása megőrzésére.

Ez azért van, mert Európa legvonzóbb beruházási környezetének köszönhetően az elmúlt években is sorra dőltek, sorra dőlnek a beruházási rekordok, a nagyvállalatok bizalma töretlen Magyarországban, folyamatosan épülnek az újabb és újabb gyárak

– sorolta.

És annak ellenére, hogy az idei immár a negyedik háborús év, Magyarország gazdaságtörténetében a harmadik legeredményesebb esztendő az idei a beruházások ösztönzése szempontjából. 2025-ben a valaha volt harmadik legtöbb beruházás érkezett és érkezik Magyarországra egyetlenegy esztendő leforgása alatt. Ez egy óriási teljesítmény: negyedik háborús esztendő és a harmadik legjobb beruházási teljesítmény

– fűzte hozzá.