Szijjártó Péter: Jó hírek Moszkvából a Paks 2 kapcsán

Mint ismert, a magyar külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba. Szijjártó Péter most jó hírekkel szolgált Paks2 kapcsán.

Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából a Paks2 ügyében Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a bejegyzésben kifejtette, hogy a projekt ütemezése felgyorsult: az első beton előkészítése a tervezettnél gyorsabban halad. Ennek köszönhetően a vasbeton szerelést nem januárban, hanem már a jövő héten megkezdik.