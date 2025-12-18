Szijjártó Péter: A kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az UNOCT megbízott főtitkár-helyettesével, Alekszandr Zoujevvel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a magyarok egész sajátos módon kötődnek a sporthoz, ugyanakkor határozottan elutasítják a geopolitika és a sport összekeverését, illetve a sporteseményekhez kapcsolódó erőszak minden formáját. Arra figyelmeztetett, hogy a nagy sportesemények rendezésének egyik legfőbb kihívása a biztonság, valamint a gyűlölet és a szélsőséges ideológiák terjedése.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Anadolu via AFP

De szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy Magyarországon a béke szigetén vannak, ahol zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, nem tűrjük a gyűlöletet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a sportesemények résztvevői biztonságban legyenek

– szögezte le. „Nálunk a sportesemények a családi szórakozás, az öröm helyszínei, nem a gyűlöletkeltésé vagy az erőszaktól való félelemé. Büszkén jelenthetem, hogy az elmúlt években Magyarországon megrendezett valamennyi nagy sportesemény teljes mértékben mentes volt mindenféle verbális vagy fizikai erőszaktól” – folytatta.

„Magyarországon szigorúan fellépünk az illegális migrációval szemben (…) Itt, amikor sporteseményen vesznek részt, nem kell attól tartaniuk, hogy bármilyen erőszak áldozataivá válnak” – tette hozzá. Majd megerősítette, hogy a magyar kormány örömmel működik együtt az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával annak érdekében, hogy a jövőbeni sportesemények is ugyanilyen biztonságosak legyenek.

Nagyra értékelem azt az együttműködést, amelyről most írtuk alá a megállapodást (…) Ezt az együttműködést valódi tartalommal fogjuk megtölteni, és számítunk önökre abban, hogy a globális biztonsági kihívásoknak ne essen áldozatául egyetlen sportesemény sem a jövőben – és különösen azok ne, amelyeket Magyarországon rendeznek meg

– hangsúlyozta. A miniszter ezután arra is emlékeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, amelyet a világ ismételt blokkosodásának reális kockázata jellemez. „Ebben a helyzetben mi úgy gondoljuk, hogy a sportnak közös, egységes nyelvnek kell lennie, amely összeköti a nemzeteket, az embereket, a kontinenseket. Határozottan elutasítjuk azt a megközelítést, amely feláldozná a sportot a geopolitikai okok oltárán” – fogalmazott. Ennek kapcsán pedig aláhúzta, hogy a részvétel egyetlen feltétele az kellene legyen a nemzetközi versenyeken, hogy egy adott sportoló vagy csapat kvalifikálta-e magát.