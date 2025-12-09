Szijjártó Péter különleges kezdéssel indított Moszkvában

Hírlevél
Különleges kezdés az orosz fővárosban. Erről írt Szijjártó Péter a Facebookon. Hangsúlyozta: a moszkvai katolikus közösségnek helyet adó székesegyházban imádkozott a békéért. A tárcavezető üzleti delegációval érkezett Oroszországba.
Különleges kezdés: Danyiil atya latin nyelvű hajnali miséjén imádkoztunk a békéért a moszkvai katolikus közösségnek helyet adó Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának Székesegyházában. Erről tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Az Origo korábban megírta, hogy a külgazdasági és külügyminiszter Isztambul után Moszkva felé vette az irányt. Szijjártó Péter üzleti delegációval megy az orosz fővárosba, a fejleményekről pedig folyamatosan beszámol majd chatcsatornáján.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy „a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állni, hogy jó startpozíciót szerezzünk”.

 

