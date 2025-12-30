Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

2026

Szijjártó Péter: A magyar választás tétje hatalmas

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar külügyminiszter élesen kritizálta Brüsszel döntéseit, kiemelve, hogy a háború, a migráció és az energiabiztonság terén rendszeresen hibáznak, veszélyeztetve ezzel Európa jövőjét. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország mentes a háborús konfliktusoktól, nem enged be migránsokat, és fenntartotta az alacsony rezsiköltségeket. Úgy véli, hogy csak a nemzeti kormányok képesek megakadályozni a kontinens válságba süllyedését, és egyre több ország követi a magyar példát. A 2026-os magyarországi választás sorsdöntő lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
2026Brüsszelmagyar választásenergiabiztonságmigráció

Háború, migráció és energiabiztonság – e három sorsdöntő kérdésben rendre téves válaszokat ad Brüsszel, veszélyeztetve ezzel Európa jövőjét – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A magyar diplomácia vezetője szerint a brüsszeli politika kudarcos mérlege nap mint nap látható: Európa országai sodródnak bele a háborúba, a nyugati nagyvárosok utcáit migránsok lepik el, miközben a háztartások energiaszámlái drámai mértékben nőnek.

Szijjártó Péter: A sorsdöntő kérdésben rendre téves válaszokat ad Brüsszel
Szijjártó Péter: A sorsdöntő kérdésben rendre téves válaszokat ad Brüsszel
Fotó: MTI

Ezzel szemben Magyarország elsőként világossá tette, hogy kimarad a háborúból, nem fogad be migránsokat, és nem mond le az orosz energiahordozókról. Ennek köszönhetően hazánkban továbbra is az egyik legalacsonyabbak a rezsiköltségek Európában. 

Nálunk nemzeti kormány van, így a józan ész és a realitás talaján állunk, egyetlen szempontot figyelembe véve: a magyar emberek érdekét

– hangsúlyozta a miniszter. A tárcavezető rámutatott, hogy a brüsszeli politika kudarca egyre szembetűnőbb, miközben a patrióta hangok Európa-szerte erősödnek. Magyarország példáját egyre több ország követi, felismerve, hogy csak a nemzeti kormányok képesek megállítani a kontinens mélyrepülését. 

Éppen ezért olyan fontos Brüsszelnek a magyar választás: el akarnak minket takarítani az útból, ugyanis a magyar kormány világos cáfolata azon politikának, ami válságba sodorta Európát, és látják, hogy egyre több ország követi a magyar példát.

A 2026-os választás tétje hatalmas

  • Kimaradunk a háborúból vagy belesodródunk? 
  • Kívül tartjuk a migránsokat vagy beengedjük őket? 
  • Megvédjük a rezsicsökkentést, vagy hagyjuk elszállni az energiaárakat? 
  • Rövidebben: nemzeti kormány vezeti majd az országot vagy bábkormány várja majd az utasításokat?

– zárta sorait a külügyminiszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!