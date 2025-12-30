Szijjártó Péter: A magyar választás tétje hatalmas

Háború, migráció és energiabiztonság – e három sorsdöntő kérdésben rendre téves válaszokat ad Brüsszel, veszélyeztetve ezzel Európa jövőjét – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A magyar diplomácia vezetője szerint a brüsszeli politika kudarcos mérlege nap mint nap látható: Európa országai sodródnak bele a háborúba, a nyugati nagyvárosok utcáit migránsok lepik el, miközben a háztartások energiaszámlái drámai mértékben nőnek.

Szijjártó Péter: A sorsdöntő kérdésben rendre téves válaszokat ad Brüsszel

Fotó: MTI

Ezzel szemben Magyarország elsőként világossá tette, hogy kimarad a háborúból, nem fogad be migránsokat, és nem mond le az orosz energiahordozókról. Ennek köszönhetően hazánkban továbbra is az egyik legalacsonyabbak a rezsiköltségek Európában.

Nálunk nemzeti kormány van, így a józan ész és a realitás talaján állunk, egyetlen szempontot figyelembe véve: a magyar emberek érdekét

– hangsúlyozta a miniszter. A tárcavezető rámutatott, hogy a brüsszeli politika kudarca egyre szembetűnőbb, miközben a patrióta hangok Európa-szerte erősödnek. Magyarország példáját egyre több ország követi, felismerve, hogy csak a nemzeti kormányok képesek megállítani a kontinens mélyrepülését.

Éppen ezért olyan fontos Brüsszelnek a magyar választás: el akarnak minket takarítani az útból, ugyanis a magyar kormány világos cáfolata azon politikának, ami válságba sodorta Európát, és látják, hogy egyre több ország követi a magyar példát.

A 2026-os választás tétje hatalmas

Kimaradunk a háborúból vagy belesodródunk?

Kívül tartjuk a migránsokat vagy beengedjük őket?

Megvédjük a rezsicsökkentést, vagy hagyjuk elszállni az energiaárakat?

Rövidebben: nemzeti kormány vezeti majd az országot vagy bábkormány várja majd az utasításokat?

– zárta sorait a külügyminiszter.