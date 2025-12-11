Szijjártó Péter: Magyarország óriási versenyelőnnyel bír majd az ukrajnai háborút követő időszakban

Szijjártó Péter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) pódiumbeszélgetésén kiemelte, hogy ma Magyarország az egyetlen európai ország, amely mind keleti, mind pedig nyugati irányban jó kapcsolatokkal rendelkezik, s nincs más olyan vezető Orbán Viktor miniszterelnökön kívül, aki az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban egyaránt szívesen látott vendég.

Szijjártó Péter szerint Magyarország különleges pozícióba kerülhet a háború után Fotó: AFP

Nekünk ez egy elképesztő versenyelőnyünk majd a háború utáni időszakra. Mert én továbbra is azt gondolom, hogy a háború utáni időszakot egy nagyhatalmak közötti megállapodás fogja karakterizálni. Ebben sincs semmi új, mert általában a háborúk után ez így szokott lenni

– mondta.

„És ebben az új világrendben, amit majd a nagyhatalmak fognak meghatározni, abban biztosak lehetünk, hogy akik meghatározzák a világrendet, azokkal mi a kölcsönös tisztelet talaján álló kapcsolatteremtési képességben maradtunk egyedüliként Európában” – folytatta.

Ez azért is fontos, mert a többiek, akik ezt a képességet nem tudták fenntartani az alapvetően ideológiai elven folytatott külpolitikai stratégiájuk miatt, azok ebben a versenyben mind mögülünk indulnak

– tette hozzá. Majd rámutatott, hogy ezen jó kapcsolatoknak köszönhető például az, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszektort érintő friss amerikai szankciók alól, ezáltal pedig továbbra is fenn lehet tartani hazánk ellátásbiztonságát.

Azért mégiscsak úgy volt, hogy Oroszországból nem vásárolhattunk volna olajat, mire a miniszterelnök elment Washingtonba, és végül csak vásárolhatunk. Majd elment Moszkvába, ahol megállapodott abban, hogy azok a mennyiségek, amikkel ki tudjuk használni ezt a jogi helyzetet, azok érkezhetnek, majd elment Isztambulba, ott biztosították arról, hogy a szállítási útvonal is rendben van

– sorolta. Szijjártó Péter ezután érintette az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó REPowerEU-rendeletet, s ezzel kapcsolatban sérelmezte, hogy az Európai Unióban az energiaellátás is politikai-ideológiai kérdéssé vált, holott pusztán fizikai és földrajzi kérdésről van szó.

A fűtés még mindig gázzal működik, a benzin meg olajból lesz. És a gázt meg a benzint vagy az olajat leginkább csövön lehet szállítani (…) És ezért baj, hogy ezt most ideológiai szinten kezelik, mert sajtótájékoztatókkal meg jól eltalált nyilatkozatokkal még nem sikerült befűtenie senkinek otthon

– fogalmazott. Majd figyelmeztetett, hogy a brüsszeli tervek, ha megvalósulnak, akkor óriási problémát fognak okozni, főként Magyarországnak és Szlovákiának, de igazából egész Európának. Kifejtette, hogy a rendelet értelmében kiesne a hazánkat ma ellátó két kőolajvezeték közül az egyik, és egyedül a Horvátországból érkező maradna, márpedig ezzel több gond is van.