Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a brüsszeli REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni

7 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.
Szijjártó PéterMagyarországEurópai Unió

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Brüsszel a jövő héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet. 

Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is

– hangsúlyozta. 

Ezért Szlovákia kormányával közösen - döntést követően azonnal - megsemmisítési indítvánnyal fordulunk az Európai Bírósághoz, s kérni fogjuk a rendelet hatályának felfüggesztését a bírósági eljárás időtartamára

– tette hozzá.

 

 

 

