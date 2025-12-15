Szijjártó Péter megerősítette, hogy két magyar származású áldozata is volt az ausztráliai terrortámadásnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is hangsúlyozta, hogy „mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket”.

Szijjártó Péter megerősítette, hogy magyar nemzetiségű áldozatai is vannak a brutális terrortámadásnak (Fotó: AFP)

A terrorizmus és az erőszak minden formája ellen fellépünk, s Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben

– szögezte le.

Ezután együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint két magyar nemzetiségű áldozata is van ennek a brutális támadásnak

– folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki nemzetiségű holokauszt-túlélő.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.