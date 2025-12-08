Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába, s a legfontosabb hírekről ezúttal elsőként a chatcsatornán fogok beszámolni – írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy „a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állni, hogy jó startpozíciót szerezzünk”.

Szijjártó Péter elindult Moszkvába

Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban – írta a miniszter.

Szijjártó Péter egyúttal elárulta, hogy ezúttal, épp a startpozíció megszerzése érdekében „egy nagy üzleti-vállalati delegációval” megy Moszkvába.