A külgazdasági és külügyminiszter Isztambul után Moszkva felé vette az irányt. Szijjártó Péter üzleti delegációval megy az orosz fővárosba, a fejleményekről pedig folyamatosan beszámol majd chatcsatornáján.
Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába, s a legfontosabb hírekről ezúttal elsőként a chatcsatornán fogok beszámolni – írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy „a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állni, hogy jó startpozíciót szerezzünk”.

Szijjártó Péter elindult Moszkvába
Szijjártó Péter elindult Moszkvába 
Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban – írta a miniszter.

Szijjártó Péter egyúttal elárulta, hogy ezúttal, épp a startpozíció megszerzése érdekében „egy nagy üzleti-vállalati delegációval” megy Moszkvába.

Minden további részlet a chatcsatornán holnap, folyamatosan. Iratkozz fel, legyünk közvetlen kapcsolatban! – zárta bejegyzését a külügyminiszter. 

