Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

Ezt látnia kell!

A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Június, a szokásos jelenetek – videó

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év vége felé közeledve Szijjártó Péter videós visszatekintésekben idézi fel az elmúlt hónapok fontosabb pillanatait. A külgazdasági és külügyminiszter a júniusi események kapcsán az oroszországi útjára emlékeztetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterMoszkvaOroszország

Szijjártó Péter közösségi oldalán megosztott videójában felidézte, hogy júniusban Oroszországban járt, ahol – szavai szerint – a megszokott jelenetek fogadták. A tárcavezető elmondta, az orosz média ilyenkor rendszeresen ráirányítja a figyelmet a küldöttségre, és egy fórum utáni pillanatot is felidézett, amikor iratait rendezve váratlanul újságírók gyűrűjében találta magát.

Szijjártó Péter: Június, a szokásos jelenetek
Szijjártó Péter: Június, a szokásos jelenetek Fotó: AFP

A miniszter a videóban elmondta:

Június, a szokásos jelenetek. Ha Oroszországban vagyunk, akkor az orosz média rendszeresen, hogy is mondjam, rámegy vagy rácuppan, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Emlékszel itt erre, épp a papírjaimat rendezgettem valami fórum után, és akkor szembe találtam magamnak néhány újságíróval. 

Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra – vagy mégis?
Kényszersorozás Ukrajnában: megállították az utcán, majd elrabolták – videó
Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!