Szijjártó Péter: Június, a szokásos jelenetek – videó

Az év vége felé közeledve Szijjártó Péter videós visszatekintésekben idézi fel az elmúlt hónapok fontosabb pillanatait. A külgazdasági és külügyminiszter a júniusi események kapcsán az oroszországi útjára emlékeztetett.
Szijjártó Péter közösségi oldalán megosztott videójában felidézte, hogy júniusban Oroszországban járt, ahol – szavai szerint – a megszokott jelenetek fogadták. A tárcavezető elmondta, az orosz média ilyenkor rendszeresen ráirányítja a figyelmet a küldöttségre, és egy fórum utáni pillanatot is felidézett, amikor iratait rendezve váratlanul újságírók gyűrűjében találta magát.
A miniszter a videóban elmondta:
Június, a szokásos jelenetek. Ha Oroszországban vagyunk, akkor az orosz média rendszeresen, hogy is mondjam, rámegy vagy rácuppan, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Emlékszel itt erre, épp a papírjaimat rendezgettem valami fórum után, és akkor szembe találtam magamnak néhány újságíróval.
