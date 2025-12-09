Szijjártó Péter: Támogatjuk az orosz–amerikai tárgyalásokat

A külgazdasági és külügyminiszter korábban kiemelte, hogy Donald Trump elképesztő erőfeszítéseket tesz a konfliktus befejezéséért, és Magyarország teljes mértékben támogatja ebben. Szijjártó Péter szerint a háború lezárása után a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, új lehetőségeket teremtve a nemzetközi kereskedelem számára.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter és egy üzleti delegáció Moszkvában tárgyal.
Szijjártó Péter beszámol a moszkvai tárgyalásokról
Mi nagyra becsüljük Donald Trump béke-erőfeszítéseit, támogatjuk az orosz-amerikai tárgyalásokat, és felszólítjuk mindazokat, akik eddig aláásták a béketárgyalásokat, hogy ezentúl ne tegyék
– kezdte Szijjártó Péter.
Hozzátette, hogy szerinte bebizonyosodott: Magyarországnak igaza volt abban, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása, diplomáciai rendezésre van szükség. Ezért – fogalmazott – nem lezárni, hanem megnyitni kell a diplomáciai csatornákat. Éppen ezért Magyarország mindig fenntartotta az Oroszországgal folytatott, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet és együttműködést.
Magyarország biztonságos energiaellátása ma egészen egyszerűen lehetetlen Oroszország nélkül. És ez nem egy politikai vagy ideológiai kérdés, hanem egy kőkemény fizikai kérdés
– fogalmazott.
„Azzal, hogy fenn tudtuk tartani a tisztességes energetikai együttműködést Oroszországgal, azzal egyrészt a biztonságos energiaellátásunkat is garantáljuk, másrészt pedig fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit Magyarországon, és megelőztük az energiaárak háromszoros emelkedését” – közölte.
Szijjártó Péter felidézte, hogy korábban Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is megállapodások születtek, amelyeknek köszönhetően ma zavarmentesen érkezik a kőolaj és a földgáz Magyarországra.
Ugyanakkor a kőolaj- és földgázszállítások zavartalanságát nekünk folyamatosan meg kell védenünk a Brüsszelből és a Kijevből érkező támadásokkal szemben.
Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadásoknak néz elébe a kőolajvezeték – tette hozzá.
Szijjártó Péter elmondta, hogy az elmúlt hetekben újabb kockázatot kellett kezelniük, ezért úgy döntöttek, hogy a Török Áramlat gázvezeték üzemeltető cégét Hollandiából Magyarországra helyezik át. A miniszter szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás biztosítja a működés feltételeit, így a vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Gyorsabban haladnak a munkálatok Paks beruházásánál
A miniszter bejelentette, hogy a paksi atomerőmű új blokkjainak építése a vártnál gyorsabban halad: az első betonozáshoz kapcsolódó előkészületek üteme meghaladja az eredeti terveket. Működik már a betonüzem, 500 négyzetméternyi szerelőbetont leöntöttek, a vízszigetelés pedig folyamatos. Ennek köszönhetően nem jövőre, hanem már a jövő héten megkezdik a betonvasak szerelését, ami garantálja, hogy február elején az első beton a helyére kerül.
Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését mi mindig is a józan észre alapítottuk. Ebből Magyarország, a magyar vállalatok és a magyar családok sokat profitáltak, ezért a jövőben sem tervezünk letérni erről az útvonalról, akármilyen nyomásnak is vetnek alá minket
– fogalmazott a tárcavezető.