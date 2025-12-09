Szijjártó Péter: Támogatjuk az orosz–amerikai tárgyalásokat

A külgazdasági és külügyminiszter korábban kiemelte, hogy Donald Trump elképesztő erőfeszítéseket tesz a konfliktus befejezéséért, és Magyarország teljes mértékben támogatja ebben. Szijjártó Péter szerint a háború lezárása után a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, új lehetőségeket teremtve a nemzetközi kereskedelem számára.

Szijjártó Péter beszámol a moszkvai tárgyalásokról – kövesse velünk élőben! Fotó: AFP

A magyar külgazdasági és külügyminiszter és egy üzleti delegáció Moszkvában tárgyal.

Szijjártó Péter beszámol a moszkvai tárgyalásokról

Mi nagyra becsüljük Donald Trump béke-erőfeszítéseit, támogatjuk az orosz-amerikai tárgyalásokat, és felszólítjuk mindazokat, akik eddig aláásták a béketárgyalásokat, hogy ezentúl ne tegyék

– kezdte Szijjártó Péter.

Hozzátette, hogy szerinte bebizonyosodott: Magyarországnak igaza volt abban, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása, diplomáciai rendezésre van szükség. Ezért – fogalmazott – nem lezárni, hanem megnyitni kell a diplomáciai csatornákat. Éppen ezért Magyarország mindig fenntartotta az Oroszországgal folytatott, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet és együttműködést.

Magyarország biztonságos energiaellátása ma egészen egyszerűen lehetetlen Oroszország nélkül. És ez nem egy politikai vagy ideológiai kérdés, hanem egy kőkemény fizikai kérdés

– fogalmazott.

„Azzal, hogy fenn tudtuk tartani a tisztességes energetikai együttműködést Oroszországgal, azzal egyrészt a biztonságos energiaellátásunkat is garantáljuk, másrészt pedig fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit Magyarországon, és megelőztük az energiaárak háromszoros emelkedését” – közölte.

Szijjártó Péter felidézte, hogy korábban Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is megállapodások születtek, amelyeknek köszönhetően ma zavarmentesen érkezik a kőolaj és a földgáz Magyarországra.

Ugyanakkor a kőolaj- és földgázszállítások zavartalanságát nekünk folyamatosan meg kell védenünk a Brüsszelből és a Kijevből érkező támadásokkal szemben.

Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadásoknak néz elébe a kőolajvezeték – tette hozzá.