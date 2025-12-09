Szijjártó Péter Moszkvából cáfolta a baloldali sajtót

A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából üzent közösségi oldalán a hazai baloldali sajtónak. Szijjártó Péter szerint pontosan tisztába van vele, hogy mi hangzott el Orbán Viktor és Donald Trump megbeszélésén, hiszen ott ült ő is, így érdemes lenne lehűteni a kedélyeket.

Szijjártó Péter lehűtötte a kedélyeket Moszkvából

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A miniszter közösségi oldalán reagált azokra a cikkekre, amelyet a hazai baloldali sajtó, Donald Trump Politiconak adott interjúja alapján készítettek.

„Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki” – fogalmazott Szijjártó bejegyzésében.

Megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet

– fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter ugyanakkor értékelte a „Moszkváig érő lelkesedést”, valamint megköszönte Donald Trump elnök szavait, miután az interjúban ismét a magyar miniszterelnököt dicsérte. A miniszter egyúttal reményét fejezte ki, hogy a baloldali média a dicsérő szavakat is szemlézi majd, valamint azokat a mondatokat is, amelyek Donald Trump a mainstream európai vezetőkről mondott.