Nagyon fontos bejelentést tett Szijjártó Péter

Szijjártó Péter az amerikai energiaügyi miniszterhelyettessel, James Danlyvel tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépésével az addigi ellenséges viszonyt új aranykor váltotta fel a két ország közötti kapcsolatban, amelynek fontos pillérét jelenti az energiaügyi együttműködés.

Öt évre szóló megállapodást írt alá az MVM az amerikai Chevronnal kétmilliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról – jelentette be Szijjártó Péter

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Arról számolt be, hogy ez két részből áll: a földgázellátásból és a nukleáris energiából, és előbbi területen most rendkívül fontos mérföldkőhöz érkeztek azzal, hogy az MVM és a Chevron szerződést írt alá, amelynek alapján az amerikai vállalat öt éven keresztül évi 400 millió köbméter LNG-t fog szállítani Magyarországra.

Ez azt jelenti, hogy a következő öt évben összesen kétmilliárd köbméternyi amerikai eredetű cseppfolyósított földgáz kerül be a magyar energiaellátásba, és korábban ilyen nem volt (…) Ez az első alkalom, hogy amerikai cseppfolyósított földgáz a magyar energiaellátás része

– mondta. – Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon, és ebből fakadóan minél jobb áron, minél olcsóbban vásárolhassunk energiahordozókat – folytatta.

– Ez Magyarország érdeke, a magyar gazdaság érdeke és a magyar családok érdeke, mert így tudjuk fenntartani a rezsicsökkentés eredményét, így tudjuk fenntartani azt, hogy a magyar családok fizethessék a legalacsonyabb energiaszámlákat egész Európában

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben Brüsszel el akar vágni bizonyos energiaforrásokat és bizonyos szállítási útvonalakat, és dicséretben részesíti mindazokat, akik Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus fontosságú energiaszállítási útvonalakat támadnak meg. – Míg Washington hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen, addig Brüsszellel folyamatosan harcolnunk kell, küzdenünk kell azért, hogy Brüsszel ne okozhasson nekünk bizonytalanságot az energiaellátásban, és ne okozhasson brutális áremelkedést Magyarországon – jegyezte meg.

Majd érintette az atomenergia területén folytatott kétoldalú együttműködést is. – A nukleáris energia jelenti a hosszú távú megoldást Magyarország számára (…) Egyértelműen az a célunk, hogy Magyarországon a nukleáris energia szerepét növeljük, ehhez a nukleáris kapacitásokat kell növelni, és a nukleáris kapacitást úgy növeljük, hogy közben az amerikai-magyar nukleáris együttműködés szerepét is növeljük – jelentette ki. – Mivel a jelenleg is működő paksi atomerőmű üzemidejét meg fogjuk hosszabbítani és két új nagy blokkot is építünk, a jövőben több nukleáris fűtőelemre lesz szükségünk, mint korábban, ezért kötöttünk szerződést a Westinghouse-szal, és ezért vonjuk be az amerikai fűtőelemeket is 2028-2029-től a magyar nukleáris iparba – tudatta.

Emellett megállapodtunk már használt nukleáris fűtőelemek biztonságos, a környezetet megóvó tárolásáról, és megállapodtunk arról is, hogy kis moduláris atomerőműveket amerikai technológiai támogatással fogunk építeni Magyarországon

– emlékeztetett.