Szijjártó Péter nagy bejelentést tett Isztambulban

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások folynak. A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése.

Szijjártó Péter Isztambulban tárgyalt a török delegációval

Fotó: Facebook

A magyar külügyminiszter közösségi oldalán számolt be róla, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat ötmilliárd dollár fölé növelik, „ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk.”

Kapcsolataink még intenzívebbé válását segíti, hogy ma aláírjuk a légiforgalmi megállapodásunkat is, melynek nyomán hetente 105 légi járat fogja összekötni Budapestet a legnagyobb török városokkal, köztük a Wizz Air nyáron induló Budapest-Ankara járata, mely az első légi kapcsolat lesz fővárosaink között.

– részletezte a tárcavezető. Majd hozzátette, hogy ezekről egyeztettek ma Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszterrel és Ömer Bolat kereskedelmi miniszterrel.