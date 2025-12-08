Szijjártó Péter nagy bejelentést tett Isztambulban, fontos dolog derült ki

Magyarország szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Isztambulban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mind hazánk, mind Törökország elítéli az Európába irányuló energiaszállítási útvonalak ellen elkövetett ukrán támadásokat.

Szijjártó Péter szerint soha ennyi földgáz nem érkezett még Törökországból

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a magyar-török közös konzultációs mechanizmus első ülését követően, hogy nem véletlen, hogy ezen a külügyminiszterek mellett alapvetően a védelempolitikával foglalkozó kormányzati vezetők vettek részt, ugyanis az elhibázott európai politikai stratégia miatt mind a fizikai, mind a gazdasági, mind az energiabiztonság nagyon komoly kihívásokkal néz szembe.

Aláhúzta, hogy az együttműködés Törökországgal kifejezetten segíti ezen kihívások sikeres leküzdését, miután az ország fontos szövetséges hazánk fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának fenntartásában.

Az elmúlt időszakban az energiaellátás biztonsága került a legsúlyosabb kihívások elé (…) Mi megállapodtunk Washingtonban és megállapodtunk Moszkvában is annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantálni tudjuk, azonban Brüsszellel és Kijevvel is újabb küzdelmek állnak előttünk

– tudatta.

„Hiszen Brüsszel és Kijev folyamatosan újabb és újabb kihívások elé állítja a magyar energiaellátás biztonságát, és a Brüsszellel és Kijevvel az energiaellátásuk biztonsága érdekében folytatott küzdelmünkben Törökország fontos szövetségesünk” – folytatta.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy jelenleg Törökországon keresztül zajlik Magyarország földgázellátása, az ezen irányból importált földgáz mennyisége idén el fogja érni a nyolcmilliárd köbmétert, aminek egy része Szlovákia ellátását szolgálja.

„Soha korábban ennyi földgáz Magyarországra Törökországból nem érkezett. Alapvető érdekünk ennek a szállítási útvonalnak a zavartalansága, és a török kormány most is világossá tette, hogy mindig – ahogy eddig is – korrekt módon, megbízható tranzitországként viselkednek, és garantálják, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon” – szögezte le.

Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincsen jogi akadálya annak, hogy Oroszországból vásároljunk továbbra is kőolajat és földgázt, hogy biztosítsuk hazánk energiaellátását. Oroszországban megállapodtunk abban, hogy küldik is a kőolajat és a földgázt. Törökországban pedig arról biztosítottak minket, hogy ők adják ehhez az útvonalat. Most már Brüsszellel és Kijevvel kell küzdenünk napi szinten azért, hogy az ország energiaellátása a Washingtonnal, Moszkvával és Ankarával kötött megállapodásnak megfelelően zavartalanul tudjon folytatódni

– jegyezte meg.