Szijjártó Péter: A NATO egyes tagállamai nem akarnak békét – videó

Szijjártó Péter mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, Budapesten arról számolt be, hogy a fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá. A külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozás után elmondta, a NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét.

Szijjártó Péter a NATO külügyminisztereinek tanácskozásáról számolt be

Forrás: Facebook

Szijjártó Péter kiemelte, Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni. A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben arról is beszámolt, a NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét, háborút akarnak Oroszországgal.

Ennek következtében aztán még több pénzt akarnak küldeni Ukrajnába, dacára annak, hogy Ukrajnában európai összehasonlításban is minden idők egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik

– jelentette ki. Szijjártó Péter kifejtette, hogy olyan javaslatok is elhangzottak, hogy minden egyes tagország GDP-jének egy negyed százalékát küldje el Ukrajnába, ami Magyarország esetében 200 milliárd forint Ukrajnába történő átküldését jelentené.

A tárcavezető emlékeztetett, a háborút akaró európai mainstream tagjai még több fegyvert akarnak küldeni Ukrajnába, ezért felszólítottak ismételten mindenkit, hogy adjanak pénzt arra a koordinált NATO-mechanizmusra, amelynek keretében koordináltan közösen zajlik a fegyverszállítás Ukrajnában.

Az idei esztendőben a NATO-tagok már 800 milliárd forintot befizettek ide és még 600 milliárd forint befizetése várható. Azt is akarják a NATO háborút akaró tagországai, hogy még több energiaszankciót léptessenek be Oroszország vonatkozásában, és talán a legmegdöbbentőbb és hosszú távon a legriasztóbb jelenség, hogy a NATO mainstream európai tagjai azt mondják, hogy még ha béke is lesz, még ha sikeresek is lesznek az aláásási kísérletek dacára a békeerőfeszítések, akkor is ők egy hosszú távú ellenséges viszonyban, egy hosszú távú ellenségeskedésben gondolkodnak Oroszországgal

– hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter. A miniszter azt is elmondta, hogy az is bebizonyosodott, hogy a vörös vonalakat Ukrajna számára az európaiak diktálják:

Az európaiak tehát rajzolják az ukránok vörös vonalait, nem engedik, hogy megállapodjanak a békéről, újabb áldozatokba hajszolják bele az ukránokat, és teszik ezt azért, mert háborúzni akarnak az oroszokkal.

Ez a mi álláspontunk szerint elfogadhatatlan. Mi nem akarjuk, hogy Európa háborúban álljon Oroszországgal, mi nem akarjuk, hogy Európa jövője a háborúról szóljon – tette hozzá.

Egy durva, háborús fanatizmus kerítette hatalmába a NATO európai tagjait, elvakítja őket és képtelenné teszi őket az ésszerű döntésekre.

Szijjártó Péter ennek kapcsán megjegyezte, hogy ebből a durva háborús fanatizmusból fakad az is, hogy még az is elhangzott a tanácskozáson, hogy Ukrajna áll nyerésre a csatatéren. Ez mutatja világosan, hogy a fanatikus háborúpártiak elveszítették minden kapcsolatukat a valósággal – emelte ki. A tárcavezető világosság tette a magyar álláspontot.