Szijjártó Péter: A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter azt írta friss bejegyzésében, hogy „a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon”.

A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik a választás előtt, azonban a magyar kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától – jelentette ki Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

„Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a ’hitelminősítők leminősítenek’ minket. Így akarják segíteni a baloldalt” – hangsúlyozta.

Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával

– tette hozzá.

Péntek este megjelent a Fitch Ratings felülvizsgálatának eredménye, amely megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, de stabilról negatívra módosította a gazdaság kilátásait – tette hozzá a tárca közleménye.