Béke és beruházások: Szijjártó Péter New Yorkból üzent

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett élő videóban jelentkezett be New Yorkból, ahol elmondta: programjának középpontjában az ENSZ-ben zajló egyeztetések állnak, de a nap folyamán három jelentős amerikai beruházásról is bejelentést tesznek. A tárcavezető kiemelte, hogy Donald Trump elnökségével új szakaszba lépett a magyar–amerikai együttműködés, és hangsúlyozta: Magyarország maradéktalanul támogatja az Egyesült Államok békét célzó törekvéseit az orosz–ukrán háború lezárásában.
Szijjártó PéterENSZNew York

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkból osztott meg videót közösségi oldalán, amelyben bepillantást engedett hivatalos programjai előkészületeibe, valamint ismertette a nap legfontosabb témáit. A bejelentkezés az ENSZ-ben esedékes szereplése előtt készült: a miniszter az információs társadalommal foglalkozó csúcstalálkozón mond beszédet, emellett több magas szintű egyeztetést folytat a béke és a biztonságpolitika kérdéseiről. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy január óta új alapokra helyeződtek a magyar–amerikai kapcsolatok.

Szijjártó Péter (Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY)
Mint fogalmazott, Donald Trump elnökségével a korábbi ellenséges légkört baráti és szövetségi viszony váltotta fel, amely már most kézzelfogható gazdasági eredményeket hoz. Ennek részeként az idén rekordmennyiségű amerikai beruházás érkezik Magyarországra.

Szijjártó Péter bejelentette: három amerikai vállalattal írnak alá végleges megállapodást, összesen 21,5 milliárd forint értékben, amelyhez a magyar kormány 4 milliárd forintos támogatást nyújt. A fejlesztések több mint kétszáz, magas hozzáadott értékű munkahelyet hoznak létre Környén, Mártélyon és Budapesten. A beruházások az orvostechnológia, a háztartási termékek gyártása, valamint a csúcstechnológiát képviselő szoftverfejlesztés területét érintik.

A külügyminiszter kiemelte: mindhárom beruházásért komoly nemzetközi verseny folyt, amelyben Magyarország alacsony adói, jól képzett munkaereje, valamint politikai és gazdasági stabilitása bizonyult meghatározó tényezőnek.

A gazdasági kérdések mellett Szijjártó Péter részletesen kitért a háború és a béke problémájára is. Véleménye szerint Európa életkörülményeit jelenleg alapvetően a háború határozza meg, miközben ezzel párhuzamosan egy globális technológiai korszakváltás zajlik. Mint mondta, a világ előtt súlyos dilemma áll: a békés együttműködés útját választja, vagy a háborús fanatizmus kerekedik felül.

A miniszter élesen bírálta Brüsszelt és a nyugat-európai vezetőket, amiért szerinte aláássák az amerikai–orosz tárgyalásokat, és továbbra is a konfliktus eszkalációjának kockázatát növelik. Ezzel szemben hangsúlyozta: Magyarország teljes mértékben támogatja Donald Trump béketörekvéseit, mivel meggyőződése szerint kizárólag az Egyesült Államok és Oroszország legmagasabb szintű megállapodása vezethet valódi megoldáshoz.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: amíg Donald Trump elkötelezett marad a béke mellett, addig van esély a háború lezárására. Magyarország álláspontja változatlan: békét, békés gazdasági fejlődést és globális együttműködést kíván, nem pedig a további eszkalációt.

Brüsszel atombombát dobna a magyar gazdaságra

 

