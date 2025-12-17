Béke és beruházások: Szijjártó Péter New Yorkból üzent

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkból osztott meg videót közösségi oldalán, amelyben bepillantást engedett hivatalos programjai előkészületeibe, valamint ismertette a nap legfontosabb témáit. A bejelentkezés az ENSZ-ben esedékes szereplése előtt készült: a miniszter az információs társadalommal foglalkozó csúcstalálkozón mond beszédet, emellett több magas szintű egyeztetést folytat a béke és a biztonságpolitika kérdéseiről. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy január óta új alapokra helyeződtek a magyar–amerikai kapcsolatok.

Szijjártó Péter (Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY)

Mint fogalmazott, Donald Trump elnökségével a korábbi ellenséges légkört baráti és szövetségi viszony váltotta fel, amely már most kézzelfogható gazdasági eredményeket hoz. Ennek részeként az idén rekordmennyiségű amerikai beruházás érkezik Magyarországra.

Szijjártó Péter bejelentette: három amerikai vállalattal írnak alá végleges megállapodást, összesen 21,5 milliárd forint értékben, amelyhez a magyar kormány 4 milliárd forintos támogatást nyújt. A fejlesztések több mint kétszáz, magas hozzáadott értékű munkahelyet hoznak létre Környén, Mártélyon és Budapesten. A beruházások az orvostechnológia, a háztartási termékek gyártása, valamint a csúcstechnológiát képviselő szoftverfejlesztés területét érintik.

A külügyminiszter kiemelte: mindhárom beruházásért komoly nemzetközi verseny folyt, amelyben Magyarország alacsony adói, jól képzett munkaereje, valamint politikai és gazdasági stabilitása bizonyult meghatározó tényezőnek.

A gazdasági kérdések mellett Szijjártó Péter részletesen kitért a háború és a béke problémájára is. Véleménye szerint Európa életkörülményeit jelenleg alapvetően a háború határozza meg, miközben ezzel párhuzamosan egy globális technológiai korszakváltás zajlik. Mint mondta, a világ előtt súlyos dilemma áll: a békés együttműködés útját választja, vagy a háborús fanatizmus kerekedik felül.

A miniszter élesen bírálta Brüsszelt és a nyugat-európai vezetőket, amiért szerinte aláássák az amerikai–orosz tárgyalásokat, és továbbra is a konfliktus eszkalációjának kockázatát növelik. Ezzel szemben hangsúlyozta: Magyarország teljes mértékben támogatja Donald Trump béketörekvéseit, mivel meggyőződése szerint kizárólag az Egyesült Államok és Oroszország legmagasabb szintű megállapodása vezethet valódi megoldáshoz.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: amíg Donald Trump elkötelezett marad a béke mellett, addig van esély a háború lezárására. Magyarország álláspontja változatlan: békét, békés gazdasági fejlődést és globális együttműködést kíván, nem pedig a további eszkalációt.