Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány a Paksi Atomerőműbe – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterfűtőelemPaksi AtomerőműPaks II.szállítmány

„Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, 

ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!