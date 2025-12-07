Szijjártó Péter: Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe

„Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása,

ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.