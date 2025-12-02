Szijjártó Péter az országjárása keretében tartott lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetők a háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai–orosz háborúra készülnek.

Szijjártó Péter: A nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Európa és Oroszország között Fotó: MTI

Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai–orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni

– figyelmeztetett.

Rámutatott, hogy minél közelebb van egy ország a harcokhoz, annál súlyosabban érik már ma is a negatív hatások, így Magyarország erősen érintett a közvetlen szomszédságban, és a keleti országrész pláne. És kifejtette, hogy a fegyveres konfliktus megoldása nem képzelhető el a csatatéren, kizárólag úgy, ha az egymással szemben álló felek tárgyalásba kezdenek. „És mi, magyarok, a magyar kormány a magyar emberek támogatásával a negyedik éve szorgalmazzuk, hogy legyenek végre olyan tárgyalások, amelyek elvezetnek a békéhez, legyen fegyverszünet, (…) végre a diplomácia vegye át a fegyverek szerepét, és köttessen végre egy megállapodás, amelynek a nyomán a béke visszatérhet Közép-Európába” – mondta.

Miért nem történt meg mindez? Ugye egészen idén januárig azért nem történt meg, mert a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok mélyítette folyamatosan a konfliktust, öntötte az olajat a tűzre, és ezt önfeledten támogatták a háborús pszichózisban úszó európai politikusok is

– folytatta.

Donald Trump amerikai elnök idei hivatalba lépését követően nagy erővel kezdett dolgozni a béke érdekében Fotó: AFP

Majd aláhúzta, hogy Donald Trump amerikai elnök idei hivatalba lépését követően nagy erővel kezdett dolgozni a béke érdekében, és úgy vélekedett, hogy ez már sikerre is vezethetett volna, ha a Joe Biden vezette előző adminisztráció nem hozott volna olyan intézkedéseket, amelyek csak tovább rontották a helyzetet, illetve a nyugat-európai politikai elit nem tett volna meg mindent a béke-erőfeszítések ellen.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy ha sikerül békét teremteni, akkor az európai emberek számon fogják kérni a vezetőiket az elmúlt négy során hozott elhibázott döntéseik miatt, egyebek mellett azért, mert 2022-ben elszabotálták a rendezésről szóló megállapodást.

Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy ha most végre lezárul a háború, akkor rosszabb megállapodással fog lezárulni, mint három és fél évvel ezelőtt történt volna.

Csak gondoljunk bele, hogy mennyien haltak meg, hogy mennyien menekültek el, mekkora pusztítás történt, hogy mi szenvedésen ment keresztül az európai gazdaság, hogy mennyi pénzt küldött Európa Ukrajnába, hogy mennyi fegyvert küldtek oda, amivel ki tudja, mi lett

– sorolta.