Szijjártó Péter: Halott ügy az orosz vagyon lefoglalása

„Végleg lekerült-e a napirendről a befagyasztott orosz vagyon feltörése, hogy abból Ukrajnát támogassák, vagy ahogy a belga miniszterelnök fogalmazott, adott esetben leugranak a kőszikláról?” – kérdezte az M5 riportere Szijjártó Pétert.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, hogy ez mostanra egy halott üggyé vált, úgy látjuk, hogy a tagországok elegendően nagy részében józan észre alapuló felismerés történt, aminek nyomán elég szavazat adódhatott össze az Európai Tanácsban ahhoz, hogy egy ilyen agyament javaslat ne mehessen át

– felelte a külgazdasági és külügyminiszter.

„Természetesen az utóvéd harcokra mindig fel kell készülni. Mi semmilyen módon nem támogatjuk azt, hogy közös hitelt vegyünk fel Ukrajna finanszírozására. A helyzet az, hogy Ukrajnában az állam legmagasabb szintjén szervezett korrupciós gépezet működik, Ukrajnában egy háborús maffia működik, az Ukrajnába küldött európai uniós pénzek sorsával senki nincsen tisztában” – tette hozzá.

Ezért ahelyett, hogy közös hitelt vegyünk föl és abból finanszírozzuk Ukrajnát, nekünk az a javaslatunk, hogy állítsuk le Ukrajna finanszírozását, és számoltassuk el az ukránokat arról, hogy hol van az európai emberek pénze

– zárta.