Háború

Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

Szijjártó Péter: Halott ügy az orosz vagyon lefoglalása

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
„Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott orosz vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, ez mára halott üggyé vált” – jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: az Európai Tanácsban már olyan mértékben erősödött a józan észre épülő megközelítés, hogy az Ukrajna finanszírozását célzó, szerinte „agyament” kezdeményezések mögött nem áll össze a szükséges támogatás.
„Végleg lekerült-e a napirendről a befagyasztott orosz vagyon feltörése, hogy abból Ukrajnát támogassák, vagy ahogy a belga miniszterelnök fogalmazott, adott esetben leugranak a kőszikláról?” – kérdezte az M5 riportere Szijjártó Pétert. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, hogy ez mostanra egy halott üggyé vált, úgy látjuk, hogy a tagországok elegendően nagy részében józan észre alapuló felismerés történt, aminek nyomán elég szavazat adódhatott össze az Európai Tanácsban ahhoz, hogy egy ilyen agyament javaslat ne mehessen át

– felelte a külgazdasági és külügyminiszter.

„Természetesen az utóvéd harcokra mindig fel kell készülni. Mi semmilyen módon nem támogatjuk azt, hogy közös hitelt vegyünk fel Ukrajna finanszírozására. A helyzet az, hogy Ukrajnában az állam legmagasabb szintjén szervezett korrupciós gépezet működik, Ukrajnában egy háborús maffia működik, az Ukrajnába küldött európai uniós pénzek sorsával senki nincsen tisztában” – tette hozzá.

Ezért ahelyett, hogy közös hitelt vegyünk föl és abból finanszírozzuk Ukrajnát, nekünk az a javaslatunk, hogy állítsuk le Ukrajna finanszírozását, és számoltassuk el az ukránokat arról, hogy hol van az európai emberek pénze

– zárta.

Orosz-ukrán háború
